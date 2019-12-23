Общество
ВедомостиМинпромторг выделит 15 млрд рублей на русификацию Superjet
Минпромторг планирует выделить дополнительно 15 млрд руб. на разработку самолета Superjet New с максимальным количеством деталей российского производства, следует из размещенного в СПАРК план-графика министерства. На документ обратил внимание РБК.
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с чего всё началось
Минпромторг намерен выделить дополнительно почти 15 млрд руб. на разработку самолета Superjet New, в котором максимальное количество деталей будет производиться в России. Это прописано в плане-графике министерства в начале декабря, свидетельствует информация из базы данных СПАРК.РБКвчера в 23:00
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