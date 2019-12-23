Общество

ВедомостиВедомостиМинпромторг выделит 15 млрд рублей на русификацию Superjet

Минпромторг планирует выделить дополнительно 15 млрд руб. на разработку самолета Superjet New с максимальным количеством деталей российского производства, следует из размещенного в СПАРК план-графика министерства. На документ обратил внимание РБК.
Читать в источнике
Комментировать82
с чего всё началось

«Русификация» SuperJet обойдется бюджету еще в ₽15 млрд

Минпромторг намерен выделить дополнительно почти 15 млрд руб. на разработку самолета Superjet New, в котором максимальное количество деталей будет производиться в России. Это прописано в плане-графике министерства в начале декабря, свидетельствует информация из базы данных СПАРК.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

«Русификация» SuperJet обойдется бюджету еще в ₽15 млрд

РБКвчера в 23:00

Минпромторг потратит еще почти 15 млрд руб. на SSJ с максимальным импортозамещением

Коммерсантъ00:30

Власти потратят на SuperJet еще 15 миллиардов рублей

URA.Ru00:35

На новый Sukhoi Superjet потратят миллиарды рублей

Lenta.ru01:21

Минпромторг намерен выделить ещё почти 15 млрд рублей на разработку «Суперджет Нью» с максимальным импортозамещением

Эхо Москвы01:30

Минпромторг выделит 15 млрд рублей на русификацию Superjet

Ведомости01:50

Минпромторг выделит 15 млрд рублей на разработку нового Superjet с «максимальным импортозамещением»

Дождь00:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 01:53, Ашберн
Политика

В Хорватии пройдет второй тур президентских выборов

Экономика сегодня вчера в 19:16
Политика

Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря

Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
Известия вчера в 19:43
Происшествия

Скончался мужчина, которому 40 минут делали массаж сердца после ДТП на Эльмаше

Как рассказывала читательница E1.RU ранее, мужчине около 40 минут делали массаж сердца, а потом его забрала реанимация.
Екатеринбург Онлайн 01:04
Политика

В Минске согласована одна группа лиц для обмена — МИД Украины

В рамках Трёхсторонней контактной группы в Минске была согласована одна группа лиц для обмена, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 22 декабря в интервью информационному агентству «Укринформ».
REGNUM 00:34
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru 21 декабря в 12:41
Происшествия

В Петербурге бетоновоз упал в Неву

По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
РБК 01:28
Армия и оружие

The National Interest рассказал об артиллерии России и США

Как указывается в материале издания, исследователи аналитического центра RAND Corporation пришли к выводу, что полевая артиллерия армии США в последние десятилетия стала уступать российским вооружениям.
RT на русском 21 декабря в 21:19
Общество

Глава Мурманской области объявил 31 декабря выходным днем

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря для работников бюджетной сферы.
РБК 01:41
Общество

В «Wikipedia» заблокировали страницу с упоминанием импичмента Трампа

Портал «gazeta.ru» рассказал, что пользователи Сети обнаружили блокировку страницы после того, как один из юзеров добавил информацию об импичмента президента США.
ГЛАС.RU вчера в 12:33
Наука

Российские ученые рассказали, как плавится графит

Народные новости вчера в 05:19
Политика

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 08:37
Армия и оружие

«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию

Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Коммерсантъ вчера в 21:31
Здоровье

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
РИА Новости вчера в 11:20
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетный удар по Дамаску

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку на юго-западных подступах к Дамаску.
Газета.Ru вчера в 19:09
Общество

Эксперты назвали самые востребованные профессии в России

Топ-10 самых востребованных профессий в России возглавили продавцы-кассиры.
Российская газета вчера в 18:27
Авто

Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов

Как пишет СМИ, лучшее подспорье в экстренном торможении — использование ручного стояночного тормоза.
РИА Новости вчера в 18:59
Политика

Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом

Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.
Российская газета вчера в 01:31
Футбол

«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в матче чемпионата Франции

В 19-м туре французской Лиги 1 «Монако» принимал «Лилль». Матч прошёл на стадионе "Луи II" в городе Фонвьей и завершился со счётом 5:1.
Чемпионат 21 декабря в 16:37
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ 21 декабря в 08:08
Экономика

Самые закредитованные регионы назвали в РФ

Рейтинг самых закредитованных регионов возглавила Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 9,9%. Далее идут Крым и Севастополь.
News.ru вчера в 18:45
Общество

«Яндекс.Видео» и YouTube могут заблокировать в России

Гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко рассказал о том, что вечная блокировка может грозить сервисам "Яндекс.Видео" и YouTube из-за закона о пиратстве.
Газета.Ru вчера в 23:22
Здоровье

Диетолог рассказала, кому нельзя пить минеральную воду

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что минеральная вода не всегда и далеко не всем приносит пользу.
ФАН 01:46
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Политика

Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Lenta.ru вчера в 15:32
Общество

Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Известия вчера в 19:44
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске

RT на русском вчера в 22:40
Экономика

Как получить пенсию в 50 тысяч, сказал глава Пенсионного фонда

По словам Дроздова, чем дольше человек сознательно откладывает выход на пенсию, тем выше у него будут выплаты.
Deita.ru 00:00
Спорт

Самуэльссон: я очень удивлён молчанием российских спортсменов

Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастьян Самуэльссон считает, что российским спортсменам стоит задать вопросы руководству в связи с новым допинговым скандалом и возможными санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).
RT на русском вчера в 06:43
Шоу-бизнес

Директор Бузовой прокомментировал признание Манукяна

Слухи о романе певицы Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна не перестают волновать поклонников звезды.
ФАН вчера в 07:42
Футбол

«Реал» показал лучший результат за 32 года по пропущенным голам

В 18 матчах Примеры подопечные Зинедина Зидана пропустили 12 мячей.
Евро-футбол.ру 01:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное