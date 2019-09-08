Происшествия

Газета.RuГазета.RuНа объекте Роскосмоса задержали 14 человек

В результате утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек, рассказали в Роскосмосе.
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с чего всё началось
«Роскосмос» сообщил
, что 50 человек планировали проникнуть в Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в «Роскосмос») в Подмосковье.
Коммерсантъ06:39

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На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек

ТАСС06:38

На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек

РИА Новости06:28

Охрана задержала 14 человек на режимном объекте «Роскосмоса»

RT на русском06:18

На закрытом объекте Роскосмоса задержали 14 человек

Взгляд.ру06:15

При попытке проникнуть на объект «Роскосмоса» задержаны 17 человек

Коммерсантъ06:39

На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 вандалов

РБК07:23

На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 вандалов

URA.Ru06:38
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Политика

«Свидетель» по делу MH17 отказался от сделки со следствием

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
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ОП обвинила Google и Facebook во вмешательстве в выборы РФ

Глава комиссии Общественной палаты РФ Александр Малькевич заявил о признаках вмешательства во внутренние дела России со стороны Google и Facebook в единый день голосования.
РЕН ТВ 09:09
Политика

Гахария стал новым премьером Грузии

Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости 09:04
Общество

400 тыс. жителей Канады остались без света из-за урагана «Дориан»

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РБК вчера в 20:08
Политика

Экс-командир борта номер один рассказал о питании Путина

Бывший командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин в программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ рассказал, как готовят еду для президента Владимира Путина.
РИА Новости 07:10
Политика

МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму

МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.
Коммерсантъ 07:31
Политика

На выборах губернатора Сахалина лидирует кандидат от власти

Ведомости 06:22
Политика

Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

RT на русском 03:35
Политика

Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы умер после обхода участков

Кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, передаёт РИА Новости.
RT на русском 07:27
Политика

ЦИК признал выборы президента в Абхазии состоявшимися

В ЦИК сообщили, что выборы президента в Абхазии признаны состоявшимися, явка превысила 25%, пишет ТАСС.
РЕН ТВ 08:14
Политика

Явка в Севастополе на 15:00 составила 20,6%

«Явка на 15:00 составила 20,6%. Если сравнить с выборами губернатора Севастополя, которые прошли в 2017 году, то явка была 25,19% на это же время», – сказал Сергей Даниленко.
ForPost 09:45
Политика

Песков объяснил, почему Путин вручную руководит ситуацией в Приангарье

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему российский лидер Владимир Путин вынужден переходить на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области.
РИА Новости 08:24
Происшествия

В Волгоградской области три человека погибли в ДТП

Трое человек погибли при лобовом столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе под Волгоградом, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 09:06
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной

Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Политика

Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»

REGNUM вчера в 18:45
Космос

Робот «Федор» вернулся с МКС на Землю

Корпорация «Роскосмос» сообщила о возвращении на Землю российского робота «Федора», который побывал на Международной космической станции (МКС).
Известия 06 сентября в 18:09
Политика

В ЦИК рассказали о хакерской атаке на его портал накануне выборов

"Все идёт в штатном режиме, атаки они традиционно в единый день голосования есть, но система надежно защищена", - заверил Лопатин.
РИА Новости 09:52
Политика

На 18:00 явка на выборах в Оренбургской области составила почти 35%

За несколько часов до закрытия избирательных участков явка на выборах губернатора Оренбургской области составляет 34,66%.
РИА Оренбуржье 09:39
Политика

Председатель бундестага предостерег критиков «Северного потока-2»

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле назвал неразумными действия критиков "Северного потока-2".
Радио Sputnik вчера в 10:49
Общество

Медики рассказали о лечебных свойствах водки

По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Здоровье

Названы внешние признаки проблем с печенью

Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.
Известия 00:38
Происшествия

В Москве ребенок обварился в горячем супе и умер

В Москве полуторагодовалый ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и умер от полученных ожогов.
Lenta.ru 10:26
Единоборства

Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC

Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Политика

Анонсированы прямые поезда из Донецка в Москву и Питер

Вести.Ru 08:29
Политика

На 10 утра явка избирателей по Челябинской области составила более 5%

Избирком Челябинской области публикует первые данные по явке на выборы. За два часа голосования участки посетили 5,67% избирателей.
Челябинский обзор 01:53
Футбол

Йордан Осорио: Сказал Антону Заболотному, что нужно быть осторожнее

Защитник «Зенита» Йордан Осорио, дебютировавший за «Зенит» в товарищеском матче с «Сочи» (2:1), поделился эмоциями от перехода в петербурсгкий клуб.
Спорт день за днем 09:51
Кино

Главный приз кинофестиваля в Венеции получил «Джокер»

«Золотого льва» на кинофестивале в Венеции получил «Джокер» Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли.
Телеканал RTVI вчера в 17:20
Армия и оружие

Экспедиция ЗВО нашла останки красноармейцев в Витебской области

Gazeta.SPb 08:52
Теннис

Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open

Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.
Вести.Ru вчера в 18:30
Здоровье

Заболевший раком рассказал о состоянии до внезапного появления опухоли

Российская газета 01:18
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