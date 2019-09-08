с чего всё началось

В результате утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек, рассказали в Роскосмосе.

На объекте Роскосмоса задержали 14 человек

Политика «Свидетель» по делу MH17 отказался от сделки со следствием Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.

Политика ОП обвинила Google и Facebook во вмешательстве в выборы РФ Глава комиссии Общественной палаты РФ Александр Малькевич заявил о признаках вмешательства во внутренние дела России со стороны Google и Facebook в единый день голосования.

Политика Гахария стал новым премьером Грузии Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.

Общество 400 тыс. жителей Канады остались без света из-за урагана «Дориан» По данным Nova Scotia Power, более 397 тыс. жителей провинции Новая Шотландия остались без электричества из-за приближения урагана «Дориан».

Политика Экс-командир борта номер один рассказал о питании Путина Бывший командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин в программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ рассказал, как готовят еду для президента Владимира Путина.

Политика МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.

Политика Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы умер после обхода участков Кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, передаёт РИА Новости.

Политика ЦИК признал выборы президента в Абхазии состоявшимися В ЦИК сообщили, что выборы президента в Абхазии признаны состоявшимися, явка превысила 25%, пишет ТАСС.

Политика Явка в Севастополе на 15:00 составила 20,6% «Явка на 15:00 составила 20,6%. Если сравнить с выборами губернатора Севастополя, которые прошли в 2017 году, то явка была 25,19% на это же время», – сказал Сергей Даниленко.

Политика Песков объяснил, почему Путин вручную руководит ситуацией в Приангарье Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему российский лидер Владимир Путин вынужден переходить на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области.

Происшествия В Волгоградской области три человека погибли в ДТП Трое человек погибли при лобовом столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе под Волгоградом, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.

Космос Робот «Федор» вернулся с МКС на Землю Корпорация «Роскосмос» сообщила о возвращении на Землю российского робота «Федора», который побывал на Международной космической станции (МКС).

Политика В ЦИК рассказали о хакерской атаке на его портал накануне выборов "Все идёт в штатном режиме, атаки они традиционно в единый день голосования есть, но система надежно защищена", - заверил Лопатин.

Политика На 18:00 явка на выборах в Оренбургской области составила почти 35% За несколько часов до закрытия избирательных участков явка на выборах губернатора Оренбургской области составляет 34,66%.

Политика Председатель бундестага предостерег критиков «Северного потока-2» Председатель бундестага Вольфганг Шойбле назвал неразумными действия критиков "Северного потока-2".

Общество Медики рассказали о лечебных свойствах водки По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».

Здоровье Названы внешние признаки проблем с печенью Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.

Происшествия В Москве ребенок обварился в горячем супе и умер В Москве полуторагодовалый ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и умер от полученных ожогов.

Политика На 10 утра явка избирателей по Челябинской области составила более 5% Избирком Челябинской области публикует первые данные по явке на выборы. За два часа голосования участки посетили 5,67% избирателей.

Футбол Йордан Осорио: Сказал Антону Заболотному, что нужно быть осторожнее Защитник «Зенита» Йордан Осорио, дебютировавший за «Зенит» в товарищеском матче с «Сочи» (2:1), поделился эмоциями от перехода в петербурсгкий клуб.

Кино Главный приз кинофестиваля в Венеции получил «Джокер» «Золотого льва» на кинофестивале в Венеции получил «Джокер» Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли.