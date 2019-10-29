Происшествия
РБКНа объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок. Он захлебнулся в бассейне, сообщил РБК источник в управлении МВД по столице. Информацию подтвердил собеседник РБК в центральном аппарате ведомства.
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Политика
Киев заявил о начале разведения сил в Золотом
В Золотом начался процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой договорённостью в контактной группе, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко перед началом инвестиционного форума в Мариуполе.
Политика
В Брюсселе завершились трехсторонние консультации по транзиту газа
В бельгийской столице завершились трехсторонние переговоры Россия-ЕС-Украина, где обсуждался вопрос транзита российского голубого топлива через украинскую территорию.
Происшествия
Экс-министр правительства Тверской области получил 4 года за поджог машины
Бывший министр по обеспечению контрольных функций правительства Тверской области Виктор Шафорост и трое жителей Костромской области, обвиняемые в поджоге автомобиля московского коммерсанта в марте 2018 года и давлении на правосудие, признаны виновными.
Общество
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников
Согласно внесённым в Налоговый кодекс изменениям, льгота распространяется на взносы за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования.
Политика
Глава украинского МВД выразил поддержку батальону «Азов»
Общество
ИРИ: 73% россиян выступают за «локализацию» российских IT-компаний
Опрос показал, что 34% респондентов испытывают чувство гордости за то, что у них есть выбор между использованием отечественных и зарубежных интернет-сервисов.
Происшествия
Прервано железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки
В Финляндии из-за повреждения линии электропередачи прекратилось электроснабжение участка железной дороги от Луумяки до Вайниккала, и из-за этого задержался скоростной поезд "Аллегро" (Allegro) сообщением Хельсинки-Петербург, сообщила пресс-служба "Октябрьской железной дороги".
Политика
Трамп опубликовал фото участвовавшей в ликвидации аль-Багдади собаки
Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотографию служебной собаки, которая, как заявил американский лидер, участвовала в спецоперации по уничтожению главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади и получила ранение.
Экономика
Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений
Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц
Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
Путешествия
Отдых в Турции может подорожать
В следующем сезоне, по словам экспертов, возможный рост налогов почти не скажется на стоимости турпакетов: отельеры уже объявили контрактные цены на 2020 год, многие туроператоры продают путевки на лето будущего года.
Политика
Суд Брюсселя отложил решение об экстрадиции Пучдемона
Брюссельский суд отложил решение по вопросу об экстрадиции бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона до 16 декабря.
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Армия и оружие
США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии
Единоборства
Ковалев завершил подготовительный лагерь перед боем с Альваресом
Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сообщил о завершении подготовки к поединку с мексиканцем Саулем Альваресом.
Происшествия
В Москве три человека погибли от передозировки наркотиков
Культура
Премьеру «Терминатора» в Лос-Анджелесе отменили из-за пожаров
Сегодня стало известно, что в Лос-Анджелесе отменили премьеру фильма «Терминатор: Темные судьбы».
Финансы
ЦБ РФ впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией
Центробанк РФ впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией.
Экономика
Бюджет Универсиады-2023 в Екатеринбурге может измениться
Расходы областного бюджета на Универсиаду (40 млрд рублей в ближайшие три года) будут компенсированы федеральным правительством, добавил Куйвашев.
Хоккей
Хоккеист Малкин получил гражданство США
Российский хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин имеет гражданство США. Об этом в интервью Sports.ru сообщил юрист Дмитрий Мачихин.
Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды
Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева диагностировали сердечный приступ
Продюсер группы SEREBRO и владелец лейбал MALFA Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Происшествия
Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом
Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
Общество
Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь
Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ».
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Наука
В молочной железе у крыс нашли новый тип амилоида
Энергетика
Минск ищет альтернативу российской нефти
Заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина заявила, что Белоруссия ищет пути замещения российской нефти.