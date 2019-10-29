Происшествия

РБКРБКНа объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок. Он захлебнулся в бассейне, сообщил РБК источник в управлении МВД по столице. Информацию подтвердил собеседник РБК в центральном аппарате ведомства.
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На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок

РБК04:54

В штаб-квартире СВР погиб 8-летний мальчик

Московский Комсомолец05:15

Ребенка засосало в трубу в бассейне Службы внешней разведки

Lenta.ru04:44

На объекте Службы внешней разведки погиб ребенок

URA.Ru05:39

СМИ: На объекте Службы внешней разведки в Ясенево погиб ребенок

Фонтанка.Ру05:40

На объекте СВР на юго-западе Москвы погиб ребенок

Daily Storm05:01

СМИ: на объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок

Дождь05:50
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Политика

Киев заявил о начале разведения сил в Золотом

В Золотом начался процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой договорённостью в контактной группе, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко перед началом инвестиционного форума в Мариуполе.
RT на русском 05:27
Политика

В Брюсселе завершились трехсторонние консультации по транзиту газа

В бельгийской столице завершились трехсторонние переговоры Россия-ЕС-Украина, где обсуждался вопрос транзита российского голубого топлива через украинскую территорию.
Капитал страны вчера в 12:36
Происшествия

Экс-министр правительства Тверской области получил 4 года за поджог машины

Бывший министр по обеспечению контрольных функций правительства Тверской области Виктор Шафорост и трое жителей Костромской области, обвиняемые в поджоге автомобиля московского коммерсанта в марте 2018 года и давлении на правосудие, признаны виновными.
Московский Комсомолец вчера в 14:35
Общество

В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников

Согласно внесённым в Налоговый кодекс изменениям, льгота распространяется на взносы за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования.
REGNUM 05:04
Политика

Глава украинского МВД выразил поддержку батальону «Азов»

RuNews24.ru вчера в 20:30
Общество

ИРИ: 73% россиян выступают за «локализацию» российских IT-компаний

Опрос показал, что 34% респондентов испытывают чувство гордости за то, что у них есть выбор между использованием отечественных и зарубежных интернет-сервисов.
REGNUM 05:59
Происшествия

Прервано железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки

В Финляндии из-за повреждения линии электропередачи прекратилось электроснабжение участка железной дороги от Луумяки до Вайниккала, и из-за этого задержался скоростной поезд "Аллегро" (Allegro) сообщением Хельсинки-Петербург, сообщила пресс-служба "Октябрьской железной дороги".
Интерфакс 03:30
Политика

Трамп опубликовал фото участвовавшей в ликвидации аль-Багдади собаки

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотографию служебной собаки, которая, как заявил американский лидер, участвовала в спецоперации по уничтожению главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади и получила ранение.
REGNUM 02:26
Происшествия

Похороны убитого в Горном контрактника начались в Забайкалье

Чита.Ру 01:47
Экономика

Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений

Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
Российская газета 05:17
Происшествия

Двое рабочих погибли из-за взрыва колеса на заводе в Петербурге

РБК 05:56
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц

Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
Вокруг ТВ вчера в 08:15
Путешествия

Отдых в Турции может подорожать

В следующем сезоне, по словам экспертов, возможный рост налогов почти не скажется на стоимости турпакетов: отельеры уже объявили контрактные цены на 2020 год, многие туроператоры продают путевки на лето будущего года.
РИА Новости вчера в 06:54
Политика

Суд Брюсселя отложил решение об экстрадиции Пучдемона

Брюссельский суд отложил решение по вопросу об экстрадиции бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона до 16 декабря.
Москва 24 05:42
Общество

Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного

Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru 05:32
Армия и оружие

США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии

Российская газета вчера в 20:00
Единоборства

Ковалев завершил подготовительный лагерь перед боем с Альваресом

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сообщил о завершении подготовки к поединку с мексиканцем Саулем Альваресом.
Матч ТВ 27 октября в 14:41
Происшествия

В Москве три человека погибли от передозировки наркотиков

RT на русском 05:27
Культура

Премьеру «Терминатора» в Лос-Анджелесе отменили из-за пожаров

Сегодня стало известно, что в Лос-Анджелесе отменили премьеру фильма «Терминатор: Темные судьбы».
StarHit.ru 04:00
Финансы

ЦБ РФ впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией

Центробанк РФ впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией.
ФАН 03:22
Экономика

Бюджет Универсиады-2023 в Екатеринбурге может измениться

Расходы областного бюджета на Универсиаду (40 млрд рублей в ближайшие три года) будут компенсированы федеральным правительством, добавил Куйвашев.
REGNUM 03:07
Хоккей

Хоккеист Малкин получил гражданство США

Российский хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин имеет гражданство США. Об этом в интервью Sports.ru сообщил юрист Дмитрий Мачихин.
Pravda.Ru вчера в 08:54
Происшествия

После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды

Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Шоу-бизнес

У Максима Фадеева диагностировали сердечный приступ

Продюсер группы SEREBRO и владелец лейбал MALFA Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
KM.ru вчера в 05:38
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Происшествия

Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом

Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
ТАСС 05:44
Общество

Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь

Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ».
РБК 04:02
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Наука

В молочной железе у крыс нашли новый тип амилоида

N+1 вчера в 05:07
Энергетика

Минск ищет альтернативу российской нефти

Заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина заявила, что Белоруссия ищет пути замещения российской нефти.
Газета.Ru 05:15
Главное