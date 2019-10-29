Происшествия

РБКРБКНа объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок. Он захлебнулся в бассейне, сообщил РБК источник в управлении МВД по столице. Информацию подтвердил собеседник РБК в центральном аппарате ведомства.
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В штаб-квартире СВР погиб 8-летний мальчик

Московский Комсомолец05:15

СМИ сообщили о смерти ребенка на объекте Службы внешней разведки в Москве

Газета.Ru05:58

СМИ: На объекте Службы внешней разведки в Ясенево погиб ребенок

Фонтанка.Ру05:40

На объекте Службы внешней разведки погиб ребенок

URA.Ru05:39

В Москве в штаб-квартире СВР РФ погиб ребенок

Molnet.ru06:07

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок

РБК04:54

Ребенка засосало в трубу в бассейне Службы внешней разведки

Lenta.ru04:44
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Политика

В Британии переработают памятные монеты из-за переноса даты Brexit

Евросоюз накануне одобрил третью отсрочку Brexit В Великобритании планируют переработать 50-пенсовые памятные монеты в связи с переносом даты Brexit.
SM News 05:42
Политика

Украина и ЛНР начали отвод сил в Золотом

В населенном пункте Золотое во вторник, 29 октября, начался отвод сил Украины и самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР).
Известия 06:52
Политика

В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
РИА Новости 06:03
Политика

Белград становится точкой опоры России на Балканах – сербский дипломат

За 2-3 года Белград рассчитывает довести до $1,5 млрд товарооборот со странами Союза, среди которых особое значение беспошлинная торговля будет иметь для Армении и Кыргызстана, прежде не имевших с балканской республикой двусторонних соглашений такого рода.
Евразия.Эксперт вчера в 01:30
Общество

«Росатом» раскрыл данные о роли немецких ученых в ядерном проекте СССР

РБК 01:43
Происшествия

Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом

Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
ТАСС 05:44
Общество

Украинские политологи подрались в студии телеканала «Россия 1»

Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
РИА Новости 05:00
Хоккей

Малкин получил американское гражданство

Форвард Питтсбурга Евгений Малкин имеет американское гражданство.
Советский спорт вчера в 07:30
Армия и оружие

Стало известно о столкновениях армий Сирии и Турции

Lenta.ru 07:24
Шоу-бизнес

У Максима Фадеева случился сердечный приступ

Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ.
Super.ru вчера в 04:15
Авто

Lamborghini отзывает в России 27 автомобилей Aventador

Как говорится в сообщении ведомства, Lamborghini отзывает в России 27 автомобилей Aventador (Coupè, Roadster).
Tvoe-avto.com 06:43
Политика

В Кремле назвали условие для договорённостей с Украиной по газу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают, что судебные претензии не должны быть на повестке дня, если Россия, Украина и Евросоюз хотят достичь договорённостей по газовому вопросу.
RT на русском 06:16
Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Энергетика

«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»

"Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщает управление информации российского концерна.
Интерфакс 06:24
Происшествия

Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге

Инцидент произошел в роддоме № 40 вечером 28 октября. Женщина погибла, выпав из окна на третьем этаже медучреждения, пишет REGNUM.
Известия 05:17
Экономика

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Армия и оружие

США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии

Российская газета вчера в 20:00
Авто

В Сети показали новый седан Kia Optima

Главным отличием следующей генерации Optima от актуального поколения станет большая решетка радиатора — то, что китайские покупатели любят видеть на своих машинах.
SpeedMe 00:46
Происшествия

Девушку, впавшую в кому в Турции, везут в Петербург

Росбалт 05:58
Экономика

Сбербанк подтвердил планы по покупке доли в Mail.Ru Group

Сбербанк подтвердил сообщения о том, что он намерен выкупить у Газпромбанка миноритарную долю в Mail.Ru Group.
РБК 05:48
Общество

В Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.
Газета.Ru вчера в 11:29
Политика

В ДНР под музыку из «Игры престолов» открылся международный форум

Открытие проходило под музыку из сериала «Игра престолов», передает корреспондент РБК.
РБК 06:07
Общество

В России вступили в силу налоговые льготы для дачников

Отмечается, что с 29 октября вступили в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс, исключающие из него понятия "дача", "дачный дом", "дачное строительство", "дачное некоммерческое объединение граждан" и "ведение дачного хозяйства".
РИА Новости 02:40
Общество

В Крыму назвали два варианта создания игорной зоны

Российская газета вчера в 11:00
Политика

Дату встречи «нормандского формата» определили

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что глава Украины Владимир Зеленский уже готов к тому, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путным.
Утро.ru 06:26
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4

Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня вчера в 02:59
Технологии

В России создали одноразовую посуду из крахмала

ФедералПресс вчера в 05:05
Происшествия

Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа

Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
REGNUM вчера в 09:03
Общество

Поперечный заявил, что его слова вырезали из «Вечернего Урганта»

Комик Данила Поперечный пришел на шоу "Вечерний Ургант", где рассказал о том, как появление на Первом канале спасает его от проблем с Центром Э. Эти слова были вырезаны из программы, сообщает сам комик в Twitter.
Газета.Ru 06:52
Экономика

Алекперов лично опроверг слухи о продаже ЛУКОЙЛа «Сургутнефтегазу»

Глава и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что ни он, ни другие менеджеры не собираются продавать свои акции компании и таких предложений в последние недели не поступало.
РБК вчера в 11:34
Главное