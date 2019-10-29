На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок. Он захлебнулся в бассейне, сообщил РБК источник в управлении МВД по столице. Информацию подтвердил собеседник РБК в центральном аппарате ведомства.

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок

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