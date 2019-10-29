Происшествия
РБКНа объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок. Он захлебнулся в бассейне, сообщил РБК источник в управлении МВД по столице. Информацию подтвердил собеседник РБК в центральном аппарате ведомства.
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Политика
В Британии переработают памятные монеты из-за переноса даты Brexit
Евросоюз накануне одобрил третью отсрочку Brexit В Великобритании планируют переработать 50-пенсовые памятные монеты в связи с переносом даты Brexit.
Политика
Украина и ЛНР начали отвод сил в Золотом
В населенном пункте Золотое во вторник, 29 октября, начался отвод сил Украины и самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР).
Политика
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
Политика
Белград становится точкой опоры России на Балканах – сербский дипломат
За 2-3 года Белград рассчитывает довести до $1,5 млрд товарооборот со странами Союза, среди которых особое значение беспошлинная торговля будет иметь для Армении и Кыргызстана, прежде не имевших с балканской республикой двусторонних соглашений такого рода.
Происшествия
Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом
Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
Общество
Украинские политологи подрались в студии телеканала «Россия 1»
Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
Хоккей
Малкин получил американское гражданство
Форвард Питтсбурга Евгений Малкин имеет американское гражданство.
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ.
Авто
Lamborghini отзывает в России 27 автомобилей Aventador
Как говорится в сообщении ведомства, Lamborghini отзывает в России 27 автомобилей Aventador (Coupè, Roadster).
Политика
В Кремле назвали условие для договорённостей с Украиной по газу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают, что судебные претензии не должны быть на повестке дня, если Россия, Украина и Евросоюз хотят достичь договорённостей по газовому вопросу.
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Энергетика
«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»
"Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщает управление информации российского концерна.
Происшествия
Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге
Инцидент произошел в роддоме № 40 вечером 28 октября. Женщина погибла, выпав из окна на третьем этаже медучреждения, пишет REGNUM.
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Армия и оружие
США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии
Авто
В Сети показали новый седан Kia Optima
Главным отличием следующей генерации Optima от актуального поколения станет большая решетка радиатора — то, что китайские покупатели любят видеть на своих машинах.
Экономика
Сбербанк подтвердил планы по покупке доли в Mail.Ru Group
Сбербанк подтвердил сообщения о том, что он намерен выкупить у Газпромбанка миноритарную долю в Mail.Ru Group.
Общество
В Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.
Политика
В ДНР под музыку из «Игры престолов» открылся международный форум
Открытие проходило под музыку из сериала «Игра престолов», передает корреспондент РБК.
Общество
В России вступили в силу налоговые льготы для дачников
Отмечается, что с 29 октября вступили в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс, исключающие из него понятия "дача", "дачный дом", "дачное строительство", "дачное некоммерческое объединение граждан" и "ведение дачного хозяйства".
Общество
В Крыму назвали два варианта создания игорной зоны
Политика
Дату встречи «нормандского формата» определили
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что глава Украины Владимир Зеленский уже готов к тому, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путным.
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Технологии
В России создали одноразовую посуду из крахмала
Происшествия
Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа
Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
Общество
Поперечный заявил, что его слова вырезали из «Вечернего Урганта»
Комик Данила Поперечный пришел на шоу "Вечерний Ургант", где рассказал о том, как появление на Первом канале спасает его от проблем с Центром Э. Эти слова были вырезаны из программы, сообщает сам комик в Twitter.
Экономика
Алекперов лично опроверг слухи о продаже ЛУКОЙЛа «Сургутнефтегазу»
Глава и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что ни он, ни другие менеджеры не собираются продавать свои акции компании и таких предложений в последние недели не поступало.