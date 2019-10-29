Происшествия
РБКНа объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок. Он захлебнулся в бассейне, сообщил РБК источник в управлении МВД по столице. Информацию подтвердил собеседник РБК в центральном аппарате ведомства.
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Общество
Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей
Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.
RT на русском 08:01
Политика
Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве
Сегодня, 29 октября, в Москве в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
REGNUM 08:23
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Армия и оружие
Колонна военной полиции РФ попала под обстрел в Сирии
Шесть человек получили ранения в результате артобстрела погранперехода Дарбасийя на северо-западе Сирии в момент прохода там колонны российской военной полиции.
BFM.ru 08:37
Политика
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
РИА Новости 06:41
Шоу-бизнес
45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа
Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Discover24 06:28
Политика
Филолог из НИУ ВШЭ назвал современный русский язык «убогим и клоачным»
Доктор филологических наук, политолог, профессор НИУ ВШЭ Гасан Гусейнов заявил, что Россия – это не великая держава, а «порядком одичавшая страна».
Взгляд.ру 08:58
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa вчера в 13:27
Происшествия
В Екатеринбурге из окна роддома выпала женщина
Российская газета 02:47
Происшествия
В Петербурге пришли с обысками из-за строительства «Газпром Арены»
В Санкт-Петербурге начались обыски из-за уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве стадиона на Крестовском острове («Газпром Арена»).
РБК 09:01
Происшествия
Фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина объявили в международный розыск
СК объявил в международный розыск покинувшего Россию Айдара Губайдуллина - фигуранта "дела 27 июля", сообщили в пресс-службе Басманного суда, куда накануне поступило ходатайство о его аресте.
РЕН ТВ 09:04
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Происшествия
Следователи задержали руководителя «Ногинского хлебокомбината»
Согласно сообщению ГСУ, по факту невыплаты свыше трех месяцев зарплаты работникам "Ногинского хлебокомбината" ранее было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 145.1 Уголовного кодекса РФ "невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат", а также по статье 196 УК РФ "преднамеренное банкротство".
Российская газета 05:42
Общество
Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое
Эксперты полагают, что количество моногородов будет сокращаться по двум причинам: если численность населения составляет менее 3 тыс. человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Известия вчера в 19:17
Армия и оружие
Трамп подтвердил ликвидацию лидера ИГ аль-Багдади
Daily Storm 27 октября в 09:29
Политика
Транзит газа: запланирована трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины
Если Киев не успеет это сделать, то, как ранее сообщил Владимир Путин, Россия может продлить на год договор на прокачку газа.
RuNews24.ru вчера в 03:49
Шоу-бизнес
Племянница обвинила жену экс-солиста «Иванушек» Яковлева в его смерти
Племянница погибшего экс-солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева обвинила сожительницу певца в гибели артиста.
РЕН ТВ 08:31
Космос
В Жуковском прошёл этап испытаний космического корабля «Орёл»
Отмечается, что отделение крышки связано с работой парашютной системы аппарата, поэтому эта функция непосредственно влияет на обеспечение безопасности экипажа.
REGNUM 06:34
Общество
Эксперты предсказали рост социальных протестов в России
Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
РБК вчера в 23:16
Политика
«Роснефть» назвала действия США в Венесуэле незаконными и лицемерными
В «Роснефти» пояснили, что США подходят к применению санкций в отношении Венесуэлы избирательно: «дружественные» компании получают больше прав, в то время как стратегическим партнёром венесуэльской PDVSA является российская компания.
REGNUM 02:48
Общество
Поперечный заявил, что его слова вырезали из «Вечернего Урганта»
Комик Данила Поперечный пришел на шоу "Вечерний Ургант", где рассказал о том, как появление на Первом канале спасает его от проблем с Центром Э. Эти слова были вырезаны из программы, сообщает сам комик в Twitter.
Газета.Ru 06:52
Политика
На злобу дня: Филатов вспомнил историческую байку после реакции «слуг народа» на угрозы Зеленскому
Высказывания были расценены нардепами от «Слуги народа» как угроза жизни и здоровью президента.
Украина.ру 08:22
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены
Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
News.ru 27 октября в 17:26
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер вчера в 11:36
Происшествия
Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа
REGNUM вчера в 09:03
Общество
Россияне начали сбор денег для устроившего бойню в Забайкалье солдата
Lenta.ru вчера в 05:42
Экономика
ЦБ и Минфин представили систему добровольных пенсионных накоплений
Банк России и Минфин разработали систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП), сообщили замминистр финансов РФ Алексей Моисеев и первый зампред ЦБ Сергей Швецов, представившие соответствующий законопроект.
Коммерсантъ 05:53