с чего всё началось

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией резко возросла в Северодвинске Архангельской области. Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона.

Происшествия В Пакистане Airbus A320 упал на жилой квартал Пассажирский самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с аэропортом Карачи, он упал на жилой квартал, передает телеканал Geo TV. 644

Здоровье В Крыму спрогнозировано завершение пандемии коронавируса Ученые из Крымского федерального университета (КФУ) спрогнозировали завершение пандемии коронавируса в регионе, сообщает пресс-служба КФУ. 34

Авто Китайский конкурент Toyota Hilux вышел в продажу Самый большой пикап в линейке Great Wall длиной 5 602 мм, шириной 1 934 мм, высотой 1 886 мм, с колесной базой 3 470 мм позиционируется как прямой конкурент Toyota Hilux. 13

Шоу-бизнес Хейли Бибер жестко пресекла слухи о пластических операциях На протяжении всей модельной карьеры 23-летняя Хейли Бибер сталкивается с критикой в свой адрес и бесконечными обвинениями в искусственной природе красоты.

Общество В Великобритании введут двухнедельный карантин для въезжающих в страну Пател уточнила, что новые правила въезда будет введены с 8 июня, после чего «въезжающие в Соединенное Королевство за редким исключением будут обязаны самоизолироваться на 14 дней». 1

Здоровье На рязанцах испытают новый препарат против коронавируса Разработчики уверяют, что с помощью этого лекарства организм может справиться с инфекцией всего за 4 дня ЗаболевшиеCOVID-19 рязанцы могут стать участниками финальных клинических исследований по применению нового препарата против коронавируса, который создали российские учёные. 53

Общество В Подмосковье штраф за отсутствие маски составит четыре тысячи рублей Штраф за отсутствие маски в общественных местах и транспорте для жителей Подмосковья составит четыре тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства. 14

Экономика Сбербанк отменил комиссию за переводы с карты на карту На территории Северо-Запада Сбербанк запустил новые тарифы по переводам, которые позволяют отправлять суммы до 50 000 рублей в месяц с карты на карту внутри банка без комиссии. 3

Экономика России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19 Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации. 962

Общество Кадырова госпитализировали из-за коронавируса Главу Чечни Рамзана Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией. 1,3K

Армия и оружие Bloomberg узнал о переброске российских истребителей из Сирии в Ливию По данным начальника службы безопасности правительства национального согласия Фатхи Баршагу, на которого ссылается издание, на восток с контролируемой Россией авиабазы Хмеймим в Сирии прилетели «по меньшей мере шесть МиГ-29 и два Су-24». 115

Происшествия Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских 21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News. 478

Гаджеты В России увеличился спрос на недорогие смартфоны Оказалось, что в отчётный период в России увеличился спрос на недорогие смартфоны, при этом если рассматривать отдельно февраль и апреля, то в последний месяц зимы больше покупали дорогие модели смартфонов, а уже в апреле чаще всего продавались более бюджетные модели устройств. 40

Политика Трамп потребовал от властей штатов начать открывать церкви Президент США Дональд Трамп объявил церкви "необходимыми местами" и призвал власти штатов открыть их прямо сейчас, иначе он сделает это в обход них. 1

Игры Sony проведет ежегодную распродажу Days of Play в начале июня Компания Sony обозначила сроки проведения ежегодной распродажи игр Days of Play.

Общество В Ростовской области возобновят работу непродовольственные магазины Режим самоизоляции в Ростовской области начали ослаблять с 15 мая — с этого дня в регионе заработали многофункциональные центры (МФЦ) и центры занятости, продуктовые ярмарки, возобновилось оказание плановой медпомощи. 52