Коронавирус
ТАССНа оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса
Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией резко возросла в Северодвинске Архангельской области. Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона.
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«Провести служебное расследование»: Александр Цыбульский — о коронавирусе в Северодвинске. Видео
Новости Архангельска 29.ru15:14
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