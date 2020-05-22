Коронавирус

ТАССТАССНа оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией резко возросла в Северодвинске Архангельской области. Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона.
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«Подавляющее большинство заболевших — сотрудники предприятий оборонной промышленности», — отмечается в сообщении
 пресс-службы губернатора и правительства Архангельской области.
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