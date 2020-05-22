Коронавирус
ТАССНа оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса
Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией резко возросла в Северодвинске Архангельской области. Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона.
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Александр Цыбульский назвал рост случаев COVID-19 в Северодвинске «серьезным очагом инфекции»
Новости Архангельска 29.ru10:49
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Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания по образованию заявил, что сдача Единого государственного экзамена в этом году начнется 29 июня.
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Футбол
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«Валенсия» интересуется вратарем «Челси» Кепой Аррисабалагой.
Sport24.ru 11:06
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Медицинские маски для многоразового использования следует регулярно стирать.
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Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
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Решение отказаться от постановки цели по росту ВВП, которая задается в Китае с 1994 года, Ли Кэцян объяснил последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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