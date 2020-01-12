Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомПомпео возмущён обстрелом авиабазы в Ираке

Ранее СМИ сообщали, что авиабаза Балад на севере Ирака подверглась ракетному обстрелу. Уточнялось, что при атаке пострадали четверо иракских военных. В Центральном командовании Вооружённых сил США (CENTCOM) прокомментировали обстрел базы Военно-воздушных сил Ирака Балад.
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Помпео возмутился обстрелом базы в Ираке и призвал власть найти виновных

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