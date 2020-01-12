Армия и оружие
RT на русскомПомпео возмущён обстрелом авиабазы в Ираке
Ранее СМИ сообщали, что авиабаза Балад на севере Ирака подверглась ракетному обстрелу. Уточнялось, что при атаке пострадали четверо иракских военных. В Центральном командовании Вооружённых сил США (CENTCOM) прокомментировали обстрел базы Военно-воздушных сил Ирака Балад.
Читать в источнике
Оценить482
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 22:26, Ашберн
Общество
Алтайский школьник помог маме с ребенком и получил миллион
Во время новогодних каникул 13-летний Ваня заплатил в автобусе за проезд за незнакомую женщину с ребенком.
Происшествия
СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко
Следственные органы имеют подтверждение того, что 8 млрд руб, обнаруженные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, были получены коррупционным путем.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из клиники домой
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники, где она проходила курс лечения.
Общество
Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог в России
Эксперты Счетной палаты выявили недостоверность данных о сокращении аварийно-опасных участков, где происходят дорожно-транспортные происшествия (ДТП), предоставляемых региональными властями в правительство в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Общество
Министр просвещения рассказала о новшествах в школьных аттестатах
По словам Васильевой, сегодня многие школы оценивают способности ребенка по этим предметам именно зачетами и незачетами, но при получении аттестата следует выставлять оценку по пятибалльной системе.
Экономика
Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу»
Общество
Франция откажется от самого критикуемого положения пенсионной реформы
Правительство Франции решило временно отказаться от самого критикуемого положения проекта пенсионной реформы — достижения 64 лет для получения полной пенсии, сообщает портал France Info со ссылкой на обращение премьер-министра страны, направленное профсоюзам.
Космос
Дидье Кело: «Нобелевская премия возносит тебя на Олимп науки» (Swissinfo, Швейцария) (SwissInfo)
Swissinfo: Нобелевская премия, можно сказать, застала вас с Мишелем Майором врасплох.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Кассовые сборы фильма «Холоп», который вышел в прокат 26 декабря 2019 года, превысили 2 млрд рублей.
Происшествия
В Приморье осужденного нашли мертвым в колонии
Шоу-бизнес
Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене
Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Экономика
Министерство инвестиционной политики возродят в Сахалинской области
Власти Сахалинской области приняли решение о создании министерства инвестиционной политики.
Кино
Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»
Общество
Сотовые операторы начали повышать стоимость тарифов на связь
Сотовый оператор "Мегафон" повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") - с 16 января, соответствующие уведомления абонентам разослали в конце прошлого года.
Общество
В России изменят систему оплаты труда учителей
Министерство просвещения России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей.
Политика
«Северный поток — 2» покинули не все иностранные суда
Rockpiper, по сути, последнее иностранное судно, которое продолжает работы на «Северном потоке — 2» после вступления в силу американских санкций к участникам проекта.
Общество
СКР: российских журналистов в ЦАР убили с целью ограбления
В июле 2018 г. в ЦАР погибли трое российских журналистов: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.
Хоккей
Илья Ковальчук забил первый гол за «Монреаль»
Гол в ворота «Оттавы», ставший для Ковальчука первым в новой команде, позволил «Монреалю» впервые за 8 поединков одержать победу – 2:1 в овертайме.
Происшествия
Известная модель выпала из окна в центре Москвы
В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
Космос
Роскосмос выделит восемь миллиардов рублей на корабль «Орёл»
Госкорпорация Роскосмос намерена потратить более восьми миллиардов рублей на производство серийного корабля нового поколения «Орёл».
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Футбол
«Ювентус» обыграл «Рому» и возглавил таблицу Серии А
Римская «Рома» потерпела домашнее поражение от туринского «Ювентуса» (1:2) в матче 19-го тура чемпионата Италии.
Происшествия
Группа неизвестных напала на евреев с ножами и палками на Украине
Группа из 30 человек совершила нападение на евреев возле могилы раввина Нахмана в украинской Умани, сообщает Yeshiva World News.
Происшествия
В США из-за бурь и торнадо погибли 11 человек
В США из-за бурь и торнадо погибли по меньшей мере 11 человек за последние два дня, сообщило AP со ссылкой на представителей местных властей.