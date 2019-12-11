Экономика

ХакасияХакасияНа очередной сессии Верховного Совета обсудят бюджет Хакасии

В Абакане началась 14 сессия Верховного Совета Республики Хакасия. Всего в повестке дня 20 вопросов.
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Предновогодняя непонятка с вручением депутату парламента Хакасии грамоты Госдумы объяснилась

ИА Хакасиявчера в 22:13

Экономист проанализировал исполнение бюджета Хакасии за январь-ноябрь 2019 года

Пульс Хакасии00:48

Верховный совет Хакасии принял бюджет республики на 2020 год с дефицитом в 9%

ТАССвчера в 08:16

Эксперт о властях Хакасии: «Мнимое сокращение госдолга ради дешевых политических очков»

Шанс (г. Абакан)вчера в 22:41

На очередной сессии Верховного Совета обсудят бюджет Хакасии

Хакасия10 декабря в 21:58

Бюджет республики Хакасия на 2020 год принят во втором окончательном чтении

Московский Комсомолец Хакасиявчера в 06:39

Парламент Хакасии принял бюджет-2020

Республиканская Телевизионная Сетьвчера в 05:27
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Общество

Госдума поддержала запрет штрафов за превышение средней скорости

Госдума в первом чтении приняла законопроект депутатов ЛДПР о запрете штрафовать водителей за превышение средних скоростей, которая рассчитывается несколькими камерами на основании времени и координат автомобиля.
Коммерсантъ вчера в 10:22
Общество

Бывший полпред Путина предложил платить за проживание в РФ

Бывший полпред президента России в УрФО, председатель движения "В защиту человека труда" Игорь Холманских предложил ввести в России безусловный базовый доход.
Piter.tv вчера в 11:05
Политика

МИД вызвал посла Германии в ответ на высылку российских дипломатов

Посла Германии в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД для того, чтобы огласить ему ответные меры на высылку из ФРГ двух российских дипломатов.
РБК 01:27
Гаджеты

Представлен новый умный гаджет от Xiaomi за 7 долларов

У Xiaomi большое количество разнообразных светильников, среди которых есть «умные» и обычные, но теперь линейку смарт-устройств пополнил еще один недорогой светильник.
Astera вчера в 12:08
Авто

Пожилой Nissan Skyline превратили в «бесконечную» новогоднюю елку

Внутренности фонарей выложены, судя по всему, мельчайшими пластинками с зеркальным эффектом, которые благодаря множественным отражениям создают ощущение нереальной глубины.
АвтоВести 10 декабря в 09:16
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до 16

ТАСС 01:17
Политика

Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам

Подход украинской стороны к переговорам изменился, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 21:50
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa вчера в 11:44
Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт члена «Правого сектора»

Сотрудники ФСБ задержали сторонника украинской экстремистской организации "Правый сектор", которая запрещена в России.
Газета.Ru вчера в 07:58
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
Наука

Младенцы могут воспринимать свет еще до рождения

Калифорнийские ученые выяснили, что зрительные клетки младенцев в утробе матери имеют достаточно высокую чувствительность света.
Anonsens вчера в 15:16
Общество

Четверть россиян со страхом ждут увольнения

Как пишут "Известия", ссылаясь на исследование HeadHunter, меньше всего риски увольнения в сфере науки и образования.
Российская газета 00:19
Футбол

«Бавария» обыграла «Тоттенхэм» в матче ЛЧ

В матче завершающего шестого тура группового отбора Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" дома сыграла с лондонским "Тоттенхэм Хотспур".
Газета.Ru вчера в 20:08
Общество

Российские мегаполисы атакуют «супертараканы»

Особенно остро проблема тараканов стоит для жителей многоэтажек, в которых на первых этажах открыты кафе и продуктовые магазины.
РИА Новости вчера в 19:11
Происшествия

В России телевизор убил двухлетнего ребенка

В России телевизор упал на двухлетнего ребенка и убил его. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Бурятии.
Lenta.ru 00:52
Общество

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
РБК 00:34
Общество

В Москве прощаются с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

РИА Новости вчера в 10:06
Экономика

Vygon Consulting: бюджетные доходы можно увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста

Бюджетные доходы можно увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста, если сделать российскую налоговую систему более взвешенной и учитывающей особенности всех отраслей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на аналитиков Vygon Consulting.
Коммерсантъ 01:12
Общество

ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

Ведомости вчера в 12:07
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
Происшествия

Найдены самописцы рухнувшего на Кубани ударного вертолета Ми-28Н

Найдены «черные ящики» потерпевшего крушение в Краснодарском крае военного вертолета Ми-28.
BFM.ru 00:55
Общество

Из-за непогоды на Сахалине закрывают дороги

Сахалин.Инфо вчера в 20:18
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Останки тел обнаружены в зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили

Коммерсантъ 00:29
Общество

С первого января россиян лишат ряда льгот

С 1 января прекратится компенсационная выплата в размере 50 рублей, которую ранее получали матери или иные родственники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.
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Пропавший в Приморье катер обнаружили у берегов Японии без экипажа

Российская газета вчера в 20:01
Кино

«Матрица-4» выйдет в кино в мае 2021 года

Четвертая часть фантастической киносаги "Матрица" (The Matrix) выйдет на экраны 21 мая 2021 года. Об этом сообщила киностудия Warner Bros.
ТАСС вчера в 19:52
Общество

Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних праздников

Результаты опроса есть в распоряжении RT. Идеальной продолжительностью праздников респонденты считают один — три дня.
RT на русском вчера в 23:00
Гаджеты

Apple запустила беспроцентную рассрочку на покупку iPhone

Обладатели кредитных карт Apple Card с 10 декабря могут приобрести iPhone по беспроцентной рассрочке на два года, сообщает iXBT.
UfacityNews.ru вчера в 22:37
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