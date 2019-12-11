Экономика
ХакасияНа очередной сессии Верховного Совета обсудят бюджет Хакасии
В Абакане началась 14 сессия Верховного Совета Республики Хакасия. Всего в повестке дня 20 вопросов.
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Предновогодняя непонятка с вручением депутату парламента Хакасии грамоты Госдумы объяснилась
ИА Хакасиявчера в 22:13
Эксперт о властях Хакасии: «Мнимое сокращение госдолга ради дешевых политических очков»
Шанс (г. Абакан)вчера в 22:41
Бюджет республики Хакасия на 2020 год принят во втором окончательном чтении
Московский Комсомолец Хакасиявчера в 06:39
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Особенно остро проблема тараканов стоит для жителей многоэтажек, в которых на первых этажах открыты кафе и продуктовые магазины.
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Общество
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Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
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В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Экономика
Vygon Consulting: бюджетные доходы можно увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста
Бюджетные доходы можно увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста, если сделать российскую налоговую систему более взвешенной и учитывающей особенности всех отраслей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на аналитиков Vygon Consulting.
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Найдены самописцы рухнувшего на Кубани ударного вертолета Ми-28Н
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Из-за непогоды на Сахалине закрывают дороги
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Кино
«Матрица-4» выйдет в кино в мае 2021 года
Четвертая часть фантастической киносаги "Матрица" (The Matrix) выйдет на экраны 21 мая 2021 года. Об этом сообщила киностудия Warner Bros.
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