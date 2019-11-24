Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп. Об этом в Facebook написал украинский волонтер Роман Доник в четверг, 21 ноября.

Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

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