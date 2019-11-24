Политика
ИзвестияЗеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп. Об этом в Facebook написал украинский волонтер Роман Доник в четверг, 21 ноября.
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Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Происшествия
Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.
Гаджеты
Xiaomi показала дрель-шуруповерт за 28 долларов c зарядкой от USB
Китайская компания Xiaomi вскоре выведет на рынок дрель-шуруповерт c зарядкой от USB. Устройство обещает быть доступным по цене.
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале
Вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил жесткую посадку недалеко от села Новый Порт на Ямале.
Шоу-бизнес
Саша Савельева привела грудного сына в ресторан с громкой музыкой
В марте 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой и родила сына, которого назвали необычным именем Леон.
Гаджеты
Xiaomi представила в России Mi Note 10
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Происшествия
Обыски начались в коттедже экс-главы Сибирского отделения РАН
Следственные действия начались в коттедже, в котором проживает бывший председатель Сибирского отделения РАН Александр Асеев.
Транспорт
В Москве запускают первые маршруты центральных диаметров
Общая протяженность первых двух маршрутов «Белорусско-Савеловского» и «Курско-Рижского» составляет 132 км, на них расположено 57 станций, с 19 из которых можно будет сделать пересадку на метро.
Политика
The Economist показал карту Украины без Крыма
Британский журнал The Economist показал видео, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма.
Политика
Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН
Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.
Авто
Назван наиболее выгодный тип автомобилей для России
Аналитик Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала наиболее выгодный тип автомобиля в России.
Единоборства
Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Россию и дала интервью Андрею Малахову
Свое первое эксклюзивное интервью после возвращения из солнечной Испании в Москву мечта многих мужчин 1990-х годов, певица Наталья Ветлицкая дала Андрею Малахову.
Общество
Ученые рассказали, что чувствует находящийся в коме человек
Ученые доказали, что от 30 до 40% пациентов в коме частично или полностью находятся в сознании.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.
Футбол
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Уралом»
Армия и оружие
Иран заявил об успешном испытании ПВО собственного производства
Мобильность позволяет военнослужащим подготовить ПВО к работе менее чем за пять минут, передаёт агентство Mehr.
Экономика
Раскрыта оптимальная сумма кредита для россиян
Ранее вице-президент НАПКА Александр Морозов посоветовал россиянам перед оформлением заема провести «краш-тест» и проверить, смогут ли они прожить на ту сумму, которая будет оставаться у них после оплаты кредита.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Политика
Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Общество
Москвичам пообещали ледяной дождь
Теннис
Сборная России по теннису проиграла канадцам в полуфинале Кубка Дэвиса
Футбол
ФК «Краснодар» сыграет с «Арсеналом» в Туле
Сегодня в рамках 17-го тура РПЛ «быки» на выезде встретятся с тульским «Арсеналом».
Здоровье
Врачи удалили из глаза россиянина трехсантиметрового червя
Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.
Футбол
Оливер рассудит «Локомотив» - «Байер» в матче Лиги чемпионов
Бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером назначена на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между московским "Локомотивом" и леверкузенским "Байером", сообщается на официальном сайте УЕФА.