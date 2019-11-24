Политика
REGNUMНа одежде президента Украины заметили шеврон с черепом
На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп. Странный для одежды главы государства символ обнаружил на официальных фотографиях с мероприятия украинский волонтер Роман Доник.
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Происшествия
В Екатеринбурге полицейский расстрелял молодого человека
В Екатеринбурге сотрудник полиции применил табельное оружие против гражданина 1991 года рождения.
Музыка
Зрители раскритиковали Шнурова за судейство на «Голосе»
Музыкант Сергей Шнуров спровоцировал скандал на шоу "Голос".
Политика
США спешат включить санкции по Nord stream-2 в военный бюджет
Законопроект об оборонной политике США сможет остановить Путина в его желании поставлять газ в Европу, для этих целей в документ включены санкции в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2».
Происшествия
В крупном ДТП под Оренбургом погибли шесть человек
В результате аварии с участием минивэна и фуры в Оренбургской области погибли шесть человек. Среди жертв — шестилетний ребенок.
Космос
«Роскосмос» предупредил о приближении к Земле неизвестного астероида
Ранее в ночь с 27 на 28 июля был зафиксирован астероид, сближавшийся с Землей на минимальном расстоянии более 187 тыс. километров.
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
Шоу-бизнес
Названы обладатели премии «Золотой граммофон»
Певцы Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Ани Лорак, Николай Басков и другие стали обладателями премии "Золотой граммофон", вручение которой прошло в Государственном Кремлёвском дворце в субботу в 24-й раз.
Единоборства
Деонтей Уайлдер отстоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBC
Боксер Деонтей Уайлдер одержал волевую побед над боксером Луисом Ортисом в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
Происшествия
Подозреваемый в убийстве по пути Карелию снес с дороги автомобиль приозерского полицейского. Но его все равно задержали
Уходя от преследования, подозреваемый попал в ДТП, повредив автомобиль "Ауди", на котором за ним гнались приозерские полицейские.
Политика
МИД Швеции пожаловался на страх россиян посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что иностранные граждане не хотят приезжать в Швецию, так как у этой страны негативный образ за рубежом.
Экономика
Вице-премьер Гордеев сообщил о рекордном урожае свеклы в 2019 году
Культура
Путин поздравил Кустурицу с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил кинорежиссера Эмира Кустурицу с днем рождения, отметив, что его проекты отличает почерк настоящего мастера и творца, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Футбол
Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире
В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
Фигурное катание
Косторная снова обошла Загитову на Гран-при в Японии
Российская фигуристка Алена Косторная стала первой на Гран-при в Японии, ей уступила японская спортсменка Рика Кихира.
Политика
Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию
Армия и оружие
В ЛНР заявили об увеличении числа националистов у Золотого в Донбассе
Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий рассказал, что украинские националисты увеличивают группировку на участке разведения сил у Золотого в Донбассе.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Общество
В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
Происшествия
Мэр Тулуна вышел из больницы после автокатастрофы
Хоккей
Ничушкин прервал безголевую серию. Она длилась 91 матч
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин прервал свою рекордную безголевую серию.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Армия и оружие
Оружейный эксперт высоко оценил новый автомат спецназа ФСБ ШАК-12
Американский журнал National Interest дал высокую оценку российскому крупнокалиберному автомату АШ-12 (он же ШАК-12), назвав его «ужасом на поле боя».
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Происшествия