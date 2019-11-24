Политика

REGNUMREGNUMНа одежде президента Украины заметили шеврон с черепом

На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп. Странный для одежды главы государства символ обнаружил на официальных фотографиях с мероприятия украинский волонтер Роман Доник.
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