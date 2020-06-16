с чего всё началось

Заммэра Москвы Максим Ликсутов в колонке на едином транспортном портале рассказал, что планируется провести эксперимент по снижению стоимости поездок в городском метрополитене. Эта инициатива связана с попыткой снизить загруженность метро в час пик и создать условия для социального дистанцирования.

В Москве проведут эксперимент по снижению стоимости проезда в метро

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