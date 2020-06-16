Транспорт

Газета.RuГазета.RuВ Москве проведут эксперимент по снижению стоимости проезда в метро

Заммэра Москвы Максим Ликсутов в колонке на едином транспортном портале рассказал, что планируется провести эксперимент по снижению стоимости поездок в городском метрополитене. Эта инициатива связана с попыткой снизить загруженность метро в час пик и создать условия для социального дистанцирования.
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с чего всё началось
Если работодатели по возможности изменят режим работы сотрудников так, чтобы рабочий день для них начинался с 6 утра до полудня, это поможет снизить нагрузку на общественный транспорт, добавил
 Максим Ликсутов.
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Максим Ликсутов
Российский чиновник
Российский государственный деятель и управленец, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
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