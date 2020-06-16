Транспорт
Газета.RuВ Москве проведут эксперимент по снижению стоимости проезда в метро
Заммэра Москвы Максим Ликсутов в колонке на едином транспортном портале рассказал, что планируется провести эксперимент по снижению стоимости поездок в городском метрополитене. Эта инициатива связана с попыткой снизить загруженность метро в час пик и создать условия для социального дистанцирования.
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с чего всё началось
Если работодатели по возможности изменят режим работы сотрудников так, чтобы рабочий день для них начинался с 6 утра до полудня, это поможет снизить нагрузку на общественный транспорт, добавил Максим Ликсутов.Вечерняя Москва04:41
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Три человека погибли при перестрелке в Ингушетии
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Общество
В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе
В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы.
РИА Новости 08:54
Транспорт
В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета 05:01
Происшествия
Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление коллектива театра «Современник» в связи со смертельным ДТП, которое спровоцировал актер театра Михаил Ефремов.
Известия 02:35
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
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РБК вчера в 12:45
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Политика
В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО
Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе, считают в Кремле.
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Происшествия
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RT на русском 09:18
Энергетика
Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России – на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику.
Вести.Ru 07:34
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Общество
В Калининградской области открываются зоопарк и все парки
Калининград.Ru 03:19
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Lenta.ru вчера в 22:54
Происшествия
Установлена личность стрелка, ранившего в Москве полицейских
Интерфакс вчера в 11:41
Происшествия
В Башкирии пьяный водитель сбил двух подростков
Автомобиль наехал на двух девочек-подростков в Иглинском районе Башкирии, одна из девочек погибла.
ТАСС 04:52
Общество
В Москве выпущено штормовое предупреждение из-за жары
Штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой выпущено в Москве, где в ближайшее время температура достигнет 30-31 градуса выше нуля.
ТАСС 07:59
Финансы
Россия увеличила вложения в американские госбумаги почти вдвое
Россия в апреле 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги с $3,85 млрд до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям.
ТАСС вчера в 16:25
Армия и оружие
На границе с Китаем погибли трое военных Индии
Российская газета 07:11
Армия и оружие
Китай, Пакистан и Индия увеличили свой ядерный арсенал
Напомним, в Индии решение о начале разработки ядерного оружия было принято после неудачной войны с Китаем в 1962 году и войны с Пакистаном в 1965 году.
ИА Красная Весна вчера в 15:34
Армия и оружие
Возле Петербурга пролетел стратегический бомбардировщик США
Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress пролетели вблизи Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 15:13
Общество
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Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:38
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Наука
Съедобный робот-хобот может передавать лекарства животным
Исследователи из австрийского университета Иоганна Кеплера собрали роботизированный хобот слона, который может захватывать предметы и давать лекарства животным.
МедиаПоток 06:16
Политика
«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину
На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru 08:06
Политика
Трамп подтвердил информацию о сокращении американских войск в Германии
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Наука
Новая техника прослушивания была разработана
Evo-rus.com 14 июня в 02:49
Недвижимость
Более 60% экспатов намерены купить второе жилье после пандемии
"Для эмигрантов с пожилыми родителями, которые живут в другой стране, или с маленькими детьми в школах-интернатах за границей – перспектива 8 или 12-часового полета сомнительна – пандемия коронавируса стала поводом для переосмысления своих долгосрочных планов", - отметила директор департамента жилой недвижимости Knight Frank в Азиатско-Тихоокеанском регионе Виктория Гарретт.
Интерфакс 06:08
Политика
Американским компаниям позволят работать с Huawei над 5G
Издание Reuters, ссылаясь на источники, сообщило о том, что американским компаниям позволят работать с Huawei над 5G.
Ferra 05:01
Общество
В Волгоградской области режим самоизоляции отменят с 23 июня
С 23 июня режим самоизоляции в Волгоградской области отменяется.
Высота 102 05:34
Здоровье
Новой жертвой коронавируса стал 59-летний житель Саратовской области
Новой жертвой коронавируса стал 59-летний житель Саратовской области.
Saratovnews 05:38
Политика
Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции
Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС 14 июня в 08:00