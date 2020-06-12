Коронавирус
РИА НовостиНа одном из крупнейших оптовых рынков Пекина обнаружили коронавирус
В Пекине в четверг впервые за 56 дней был выявлен новый локальный случай заражения COVID-19, заболел 52-летний мужчина, который в последнее время никуда из столицы не выезжал. В пятницу власти сообщили еще о двух новых случаях.
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с чего всё началось
Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина "Синьфади" на доске для разделки импортированного лосося, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.РИА Новости14:09
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На рынке Пекина обнаружили рассадник коронавируса на доске для разделки лосося
Комсомольская правда15:58
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Кино
Сюжет фильма «Мстители: Финал» пересказали в стиле мультсериала 1966 года
Фанаты Marvel не забыли отдать дань той прекрасной эпохе и создали ролик, повторяющий сюжет фильма «Мстители: Финал», только с героями сериала 1966 года.
Телепрограмма вчера в 05:57
Экономика
Банки захотели ужесточить правила блокировки счетов россиян
Клиенты могут не выходить на связь в течение двух дней по разным причинам — кто-то находится в роуминге за границей, кто-то вне зоны доступа, а некоторые с подозрением относятся к любым звонкам из банков, предполагая, что им звонят мошенники.
Lenta.ru вчера в 02:20
Гаджеты
Нет, ваш процессор AMD не сгорит из-за манипуляций системной платы
Вчера в Сети появилась информация о том, что некоторые производители системных плат для процессоров AMD делают так, чтобы платы занижали показания датчика энергопотребления, заставляя процессор считать, что у него есть запас мощности.
iXBT.com 10 июня в 03:10
Общество
Смольный объяснил, почему не вводил пропуска для жителей, как в Москве
Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 21:15 — REGNUM Петербург отказался от более жестких ограничительных мер против коронавируса, по типу тех, что были введены в Москве, из-за более «равномерного и образованного» состава населения.
REGNUM вчера в 14:15
Наука
Нашли ходивших на двух лапах крокодилов
Исследователи нашли ходивших на двух лапах крокодилов.
Evo-rus.com 06:41
Общество
Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы
Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело врача Элины Сушкевич
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату изучить дело об убийстве младенца против калининградского врача-неонатолога Элины Сушкевич и и.о. главврача родильного дома Елены Белой.
Коммерсантъ 18:55
Общество
Супруга Владимира Зеленского заразилась коронавирусом
Киев, 12 июня 2020, 14:59 — REGNUM У супруги президента Украины Владимира Зеленского — Елены выявлен коронавирус.
REGNUM 07:59
Происшествия
Охлобыстин назвал «двух погибших» в ДТП с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин вновь высказался о смертельном ДТП, которое устроил Михаил Ефремов.
Рамблер вчера в 11:11
Футбол
«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии
Вести.Ru 17:39
Общество
Декретные пособия и больничные с 19 июня начисляются по новым правилам
Если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях неполной рабочей недели или неполного рабочего дня, то средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия, определяется пропорционально продолжительности рабочего времени застрахованного лица.
Областная газета (г. Иркутск) 10 июня в 21:11
Авто
Появились свежие фото нового Lada Largus
Сообщество «AvtoVAZ News» опубликовало свежую порцию снимков обновленного LADA Largus.
Автоновости дня 10 июня в 07:44
Шоу-бизнес
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова во время его допроса
Актриса Рената Литвинова, которая является крестной старшей дочери Михаила Ефремова – 20-летней Анны-Марии, посетила его квартиру и пообщалась с родственниками артиста, пока он был на допросе.
Bimru.ru 04:08
Политика
Зеленский заявил о желании «вернуть вопрос Крыма» в повестку
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном пообещал вернуть вопрос по Крыму в повестку дня международного сообщества.
Газета.Ru 14:25
Путешествия
Россиян призвали бронировать отдых в Крыму с июля
Крым вступает в самый горячий временной период для туризма, россияне могут смело уже сейчас бронировать отдых в регионе, начиная с июля.
NewInform 03:39
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
BFM.ru 06:09
Происшествия
Главу сахалинского отделения Пенсионного фонда взяли под стражу
Руководителя сахалинского отделения Пенсионного фонда России Дениса Мазура суд заключил под стражу.
Вести.Ru 05:50
Общество
Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники
Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
Ведомости вчера в 12:29
Армия и оружие
В США озвучили количество остающихся в Германии американских военных
RuNews24.ru 09:55
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок в Конституцию
В своем обращении глава государства указал на характерные национальные черты россиян, которые, по его мнению, гарантируют, что народ страны поддержит предложенные им поправки в Конституцию.
Газета.Ru 12:54
Шоу-бизнес
Сексуальная Вера Брежнева станцевала на столе в клипе с Монатиком
Совместный клип на песню Вечериночка был представлен украинским артистом Монатиком и певицей Верой Брежневой.
NewInform вчера в 23:56
Единоборства
Двоюродный брат Нурмагомедова дебютирует в UFC на бойцовском острове
RT на русском вчера в 14:12
Общество
В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что в Москве скончались 44 пациента.
Российская газета 16:13
Общество
Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии
Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия 15:52
Недвижимость
Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции
Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%.
Коммерсантъ 04:30
Космос
Галактики находятся ближе друг к другу, чем считалось ранее
Сотрудники Американской национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO) выяснили, что другие галактики находятся ближе к нам, чем считалось ранее.
Афиша Daily 09:20
Здоровье
ECDC: почти все страны ЕС прошли пик первой волны пандемии
Первая волна пандемии COVID-19 прошла пик во всех странах Европейского Союза, кроме Польши и Швеции, сообщили в Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).
Вестник Кавказа 08:44