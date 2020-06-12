Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина "Синьфади" на доске для разделки импортированного лосося, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.

с чего всё началось

В Пекине в четверг впервые за 56 дней был выявлен новый локальный случай заражения COVID-19, заболел 52-летний мужчина, который в последнее время никуда из столицы не выезжал. В пятницу власти сообщили еще о двух новых случаях.

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