Общество
Российская газетаНа окраине Праги устанавливают памятник власовцам
В пражском районе Репорыйе началась установка памятника власовцам. Об этом заявил глава района Павел Новотный, сообщает "Чешское радио".
Читать в источнике
Оценить137
с чего всё началось
В районе Ржепорые на окраине Праги начали устанавливать памятник власовцам. С идеей поставить такой памятник в ноябре прошлого года выступил известный эпатажным поведением бывший бульварный журналист, а ныне староста Ржепорые Павел Новотный.РИА Новостивчера в 09:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 00:19, Ашберн
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
РИА Новости вчера в 09:02
Происшествия
В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru вчера в 02:16
Политика
Появились детали лечения Мишустина от коронавируса
О заражении главы правительства коронавирусом стало известно ранее 30 апреля.
Lenta.ru вчера в 14:22
Шоу-бизнес
Певица Глюкоза порадовала поклонников очередным пикантным фото
Свое тело знаменитость показывать тоже не стесняется – может себе позволить, с такой-то фигурой, считают поклонники.
MedikForum.ru 29 апреля в 11:31
Политика
Премьер Мишустин заразился коронавирусом
Диагноз «коронавирусная инфекция» поставили врачи премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Телеканал 360° вчера в 13:07
Здоровье
У 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили коронавирус
Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости вчера в 16:56
Фигурное катание
Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву
Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings вчера в 10:36
Здоровье
Инкубационный период коронавируса может достигать трех недель
В Роспотребнадзоре говорили, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней.
Коммерсантъ вчера в 23:59
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
Здоровье
В омскую больницу положили 35 вахтовиков из Якутии с коронавирусом
Пишет Омск вчера в 11:06
Общество
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru вчера в 09:29
Хоккей
Томи Лямся назначен на пост главного тренера «Салавата Юлаева»
Финский тренер Томи Лямся руководством уфимского «Салавата Юлаева» был назначен на пост главного тренера клуба.
LiveResult.Ru вчера в 12:39
Футбол
Денис Давыдов покинул софийский ЦСКА
Российский нападающий ЦСКА Денис Давыдов покинул софийский клуб.
Матч ТВ вчера в 15:07
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
Общество
40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Самарской области
По информации оперативного штаба на 12:00, четверга, 30 апреля на территории Самарской области подтверждены еще 40 новых случаев заражения COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:02
Общество
Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса
Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2.
Известия вчера в 22:30
Здоровье
Вирусологи назвали парадоксальной ситуацию с коронавирусом в России
Сотрудник Международного центра вирусологии РУДН, врач-инфекционист Елена Белова заявила о пародоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.
Страна Советов on-line вчера в 12:38
Авто
12% россиян решили купить отечественный автомобиль вместо иномарки
Автоновости дня вчера в 04:10
Шоу-бизнес
Топалов заявил, что устал от ненависти на фоне скандала с Тодоренко
РИА Новости вчера в 23:23
Политика
Тимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником»
Глава оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время заседания согласительного совета фракций Верховной рады сравнила Украину с тонущим "Титаником".
Газета.Ru вчера в 23:08
Общество
В Свердловской области коронавирусом заражены еще 74 человека
Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 703.
Evo-rus.com вчера в 09:45
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня вчера в 11:45
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
Солдаты из Чечни заставили сослуживцев скандировать «служим Ичкерии»
Piter.tv вчера в 06:53
Общество
Илон Маск призвал немедленно отменить карантин в США
Известный американский предприниматель Илон Маск заявил, что в США необходимо как можно скорее снять все ограничительные меры, которые были введены властями для борьбы с коронавирусом нового типа.
MedikForum.ru 29 апреля в 19:26
Политика
В храме Вооруженных сил РФ демонтировали мозаику с изображением Путина
Информация об оформлении внутреннего убранства главного храма Вооруженных сил РФ с использованием фрагментов, на которых изобразили российского президента и нескольких других руководителей государства, появилась ранее.
REGNUM вчера в 19:12
Политика
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок
Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:27
Интернет
Google сделал бесплатным доступ к сервису видеоконференций Meet
Google сделает бесплатным доступ к видеоконференциям Meet для всех пользователей, сообщается в блоге компании.
Sostav.ru 29 апреля в 08:55
Армия и оружие
Израильские вертолеты нанесли ракетный удар по Сирии
Израильские военные нанесли очередной ракетный удар по южным районам Сирии, погибших нет, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
РИА Новости вчера в 19:25