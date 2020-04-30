Общество

Российская газетаРоссийская газетаНа окраине Праги устанавливают памятник власовцам

В пражском районе Репорыйе началась установка памятника власовцам. Об этом заявил глава района Павел Новотный, сообщает "Чешское радио".
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с чего всё началось

В Праге началось сооружение памятника власовцам

В районе Ржепорые на окраине Праги начали устанавливать памятник власовцам. С идеей поставить такой памятник в ноябре прошлого года выступил известный эпатажным поведением бывший бульварный журналист, а ныне староста Ржепорые Павел Новотный.
РИА Новостивчера в 09:44

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Царьградвчера в 14:11

СМИ напомнили, почему в Праге хотят поставить памятник предателям

Московский Комсомолецвчера в 12:45

В Праге начали установку памятника власовцам

Взгляд.рувчера в 10:21

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Комсомольская правдавчера в 11:25

В Праге начали установку памятника примкнувшим к нацистам власовцам

РЕН ТВвчера в 10:04

В Праге началась установка памятника власовцам

Говорит Москвавчера в 09:57

В Праге началось сооружение памятника власовцам

РИА Новостивчера в 09:44
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

РИА Новости вчера в 09:02
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Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

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Газета.Ru вчера в 02:16
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Политика

Появились детали лечения Мишустина от коронавируса

О заражении главы правительства коронавирусом стало известно ранее 30 апреля.
Lenta.ru вчера в 14:22
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Шоу-бизнес

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MedikForum.ru 29 апреля в 11:31
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Политика

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Телеканал 360° вчера в 13:07
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Здоровье

У 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили коронавирус

Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости вчера в 16:56
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Фигурное катание

Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву

Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings вчера в 10:36
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Здоровье

Инкубационный период коронавируса может достигать трех недель

В Роспотребнадзоре говорили, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней.
Коммерсантъ вчера в 23:59
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Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
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Здоровье

В омскую больницу положили 35 вахтовиков из Якутии с коронавирусом

Пишет Омск вчера в 11:06
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Общество

Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru вчера в 09:29
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Хоккей

Томи Лямся назначен на пост главного тренера «Салавата Юлаева»

Финский тренер Томи Лямся руководством уфимского «Салавата Юлаева» был назначен на пост главного тренера клуба.
LiveResult.Ru вчера в 12:39
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Футбол

Денис Давыдов покинул софийский ЦСКА

Российский нападающий ЦСКА Денис Давыдов покинул софийский клуб.
Матч ТВ вчера в 15:07
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

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РИА Новости вчера в 19:50
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Общество

40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Самарской области

По информации оперативного штаба на 12:00, четверга, 30 апреля на территории Самарской области подтверждены еще 40 новых случаев заражения COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:02
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Общество

Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса

Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2.
Известия вчера в 22:30
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Здоровье

Вирусологи назвали парадоксальной ситуацию с коронавирусом в России

Сотрудник Международного центра вирусологии РУДН, врач-инфекционист Елена Белова заявила о пародоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.
Страна Советов on-line вчера в 12:38
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Авто

12% россиян решили купить отечественный автомобиль вместо иномарки

Автоновости дня вчера в 04:10
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Шоу-бизнес

Топалов заявил, что устал от ненависти на фоне скандала с Тодоренко

РИА Новости вчера в 23:23
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Политика

Тимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником»

Глава оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время заседания согласительного совета фракций Верховной рады сравнила Украину с тонущим "Титаником".
Газета.Ru вчера в 23:08
Общество

В Свердловской области коронавирусом заражены еще 74 человека

Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 703.
Evo-rus.com вчера в 09:45
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Авто

Появились первые изображения удлиненной Lada Niva

Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня вчера в 11:45
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Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Общество

Солдаты из Чечни заставили сослуживцев скандировать «служим Ичкерии»

Piter.tv вчера в 06:53
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Общество

Илон Маск призвал немедленно отменить карантин в США

Известный американский предприниматель Илон Маск заявил, что в США необходимо как можно скорее снять все ограничительные меры, которые были введены властями для борьбы с коронавирусом нового типа.
MedikForum.ru 29 апреля в 19:26
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Политика

В храме Вооруженных сил РФ демонтировали мозаику с изображением Путина

Информация об оформлении внутреннего убранства главного храма Вооруженных сил РФ с использованием фрагментов, на которых изобразили российского президента и нескольких других руководителей государства, появилась ранее.
REGNUM вчера в 19:12
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Политика

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
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Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
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Интернет

Google сделал бесплатным доступ к сервису видеоконференций Meet

Google сделает бесплатным доступ к видеоконференциям Meet для всех пользователей, сообщается в блоге компании.
Sostav.ru 29 апреля в 08:55
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Армия и оружие

Израильские вертолеты нанесли ракетный удар по Сирии

Израильские военные нанесли очередной ракетный удар по южным районам Сирии, погибших нет, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
РИА Новости вчера в 19:25
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