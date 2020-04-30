В районе Ржепорые на окраине Праги начали устанавливать памятник власовцам. С идеей поставить такой памятник в ноябре прошлого года выступил известный эпатажным поведением бывший бульварный журналист, а ныне староста Ржепорые Павел Новотный.

с чего всё началось

В пражском районе Репорыйе началась установка памятника власовцам. Об этом заявил глава района Павел Новотный, сообщает "Чешское радио".

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