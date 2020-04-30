Общество
Российская газетаНа окраине Праги устанавливают памятник власовцам
В пражском районе Репорыйе началась установка памятника власовцам. Об этом заявил глава района Павел Новотный, сообщает "Чешское радио".
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с чего всё началось
В районе Ржепорые на окраине Праги начали устанавливать памятник власовцам. С идеей поставить такой памятник в ноябре прошлого года выступил известный эпатажным поведением бывший бульварный журналист, а ныне староста Ржепорые Павел Новотный.РИА Новости09:44
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Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.
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