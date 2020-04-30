Общество

Российская газетаРоссийская газетаНа окраине Праги устанавливают памятник власовцам

В пражском районе Репорыйе началась установка памятника власовцам. Об этом заявил глава района Павел Новотный, сообщает "Чешское радио".
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с чего всё началось

В Праге началось сооружение памятника власовцам

В районе Ржепорые на окраине Праги начали устанавливать памятник власовцам. С идеей поставить такой памятник в ноябре прошлого года выступил известный эпатажным поведением бывший бульварный журналист, а ныне староста Ржепорые Павел Новотный.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:18, Ашберн
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Происшествия

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Посольство РФ призвало США не искажать факты Второй мировой

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Полиция Нью-Йорка обнаружила тела примерно 60 человек в четырех грузовиках, стоявших на улице в районе Бруклин рядом с похоронным бюро, сообщает СNN.
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В ВОЗ допускают скорое начало отмены ограничений в России

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