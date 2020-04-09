Космос

Газета.RuГазета.RuНа орбиту выведен корабль «Союз МС-16» с экипажем МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая стартовала с космодрома Байконур, вывела на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-16", сообщается на сайте Роскосмоса. На борту корабля находятся россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.
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