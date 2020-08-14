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Sostav.ru
Sostav.ru

На основателя канала NEXTA Live завели уголовное дело в Белоруссии

На Степана Путило, основателя Telegram-канала NEXTA Live, популярность которого на фоне протестов в Белоруссии резко выросла, завели уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, отмечают авторы канала NEXTA.В источнике
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Коммерсантъ

На основателя каналов Nexta завели дело об организации беспорядков

Коммерсантъ10:34
Эхо Москвы

Основатель телеграм-канала Nexta, освещающий события в Белоруссии, сообщил о заведенном на него уголовном деле

Эхо Москвы10:31
РБК

Протестный Telegram-канал Белоруссии сообщил о деле против создателя

РБК10:17
Фонтанка.Ру

Полиция Белоруссии разыскивает основателя Telegram-канала NEXTA по делу о массовых беспорядках. В отношении него возбуждено уголовное дело

Фонтанка.Ру10:19
Газета.Ru

МВД Белоруссии возбудило дело в отношении создателя Telegram-канала NEXTA

Газета.Ru10:08
Znak.com

В отношении создателя телеграм-каналов NEXTA возбудили уголовное дело

Znak.com09:58
News.ru

На основателя крупнейшего Telegram-канала Белоруссии завели уголовное дело

News.ru09:47

Киев отреагировал на выдачу задержанных в Белоруссии россиян Москве

Передача задержанных в Белоруссии россиян Москве означает, что «предмет дальнейшего диалога» по этой теме между Минском и Киевом «пропадает сам по себе», заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин.
Взгляд.ру13:33
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Опубликован саундтрек DiRT 5: The Prodigy, Foals, The Chemical Brothers и другие

Codemasters поделились списком музыкантов, работы которых можно будет услышать в грядущей DiRT 5. Причём у каждого типа гонки будет свой плейлист — появятся в том числе такие исполнители как The Prodigy, Foals, The Chemical Brothers, Yungblud, The Killers и так далее.
Игромания.ру14:44

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ru15:02
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Минобороны предложило засекретить все данные об оборонной сфере России

Москва, 14 августа 2020, 15:15 — REGNUM Министерство обороны России выступило с предложением о том, что вся информация об оборонной сфере, которая не является государственной тайной, должна быть отнесена к конфиденциальной.
REGNUM08:15
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В США удивились российскому фокусу со старыми бомбардировщиками

Оснащая старые машины новейшим вооружением и оборудованием, российские авиастроители превращают их в современные летательные аппараты, которые способны выполнять сложнейшие задачи.
Политическая Экспертиза12:38
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