На основателя канала NEXTA Live завели уголовное дело в Белоруссии
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На Степана Путило, основателя Telegram-канала NEXTA Live, популярность которого на фоне протестов в Белоруссии резко выросла, завели уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, отмечают авторы канала NEXTA.В источнике
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