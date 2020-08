Опубликован саундтрек DiRT 5: The Prodigy, Foals, The Chemical Brothers и другие

Codemasters поделились списком музыкантов, работы которых можно будет услышать в грядущей DiRT 5. Причём у каждого типа гонки будет свой плейлист — появятся в том числе такие исполнители как The Prodigy, Foals, The Chemical Brothers, Yungblud, The Killers и так далее.