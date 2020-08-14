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Коммерсантъ
Коммерсантъ

На основателя каналов Nexta завели дело об организации беспорядков

Белорусского блогера, основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило объявили в розыск в рамках уголовного дела об организации массовых беспорядков. Копия письма на бланке главного управления уголовного розыска МВД опубликована на канале Nexta.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

На основателя каналов Nexta завели дело об организации беспорядков

Коммерсантъ10:34
Эхо Москвы

Основатель телеграм-канала Nexta, освещающий события в Белоруссии, сообщил о заведенном на него уголовном деле

Эхо Москвы10:31
РБК

Протестный Telegram-канал Белоруссии сообщил о деле против создателя

РБК10:17
Фонтанка.Ру

Полиция Белоруссии разыскивает основателя Telegram-канала NEXTA по делу о массовых беспорядках. В отношении него возбуждено уголовное дело

Фонтанка.Ру10:19
Газета.Ru

МВД Белоруссии возбудило дело в отношении создателя Telegram-канала NEXTA

Газета.Ru10:08
Znak.com

В отношении создателя телеграм-каналов NEXTA возбудили уголовное дело

Znak.com09:58
News.ru

На основателя крупнейшего Telegram-канала Белоруссии завели уголовное дело

News.ru09:47

Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина

«32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России», — приводит Интерфакс сообщение российской Генпрокуратуры.
RT на русском12:49
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
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ВС США: Иранские военные задержали судно в международных водах

Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) заявило, сегодня, 13 августа, в международных водах иранские вооруженные силы, в том числе два корабля и иранский вертолет Sea King, догнали и взяли на абордаж судно под названием Wila.
RuNews24.ruвчера в 00:56
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Цепкало заявил о возможности Лукашенко баллотироваться на перевыборах

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил в эфире «Эха Москвы», что если действующий глава республики Александр Лукашенко согласится провести новые выборы, то сможет полгода оставаться «уходящим президентом», а затем принять участие в новых выборах.
РБК13:12

В России разработали новый пистолет для Росгвардии

ЦНИИ точного машиностроения госкорпорации «Ростех» представил новый самозарядный пистолет под названием «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии, говорится в сообщении «Ростеха».
РБК07:40
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Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на оператора колл-центра Сбербанка сообщали, что клиентам будут поступать только пароли для оплаты на сайте и регистрации в сервисе «Сбербанк онлайн», а уведомления о переводе войдут в платный пакет.
Коммерсантъ10:18
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На Ставрополье суд арестовал сотрудников вуза МВД

Напомним, ранее следователи выяснили, что 12 сотрудников ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России и ряд других лиц с января 2019 года по июль 2020 получали крупные взятки от студентов вуза за допуск тех к экзаменам и сдаче зачетов.
Российская газета02:28
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