На основателя каналов Nexta завели дело об организации беспорядков
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Белорусского блогера, основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило объявили в розыск в рамках уголовного дела об организации массовых беспорядков. Копия письма на бланке главного управления уголовного розыска МВД опубликована на канале Nexta.В источнике
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