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Коммерсантъ
Коммерсантъ

На основателя каналов Nexta завели дело об организации беспорядков

Белорусского блогера, основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило объявили в розыск в рамках уголовного дела об организации массовых беспорядков. Копия письма на бланке главного управления уголовного розыска МВД опубликована на канале Nexta.В источнике
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Коммерсантъ

На основателя каналов Nexta завели дело об организации беспорядков

Коммерсантъвчера в 10:34
Эхо Москвы

Основатель телеграм-канала Nexta, освещающий события в Белоруссии, сообщил о заведенном на него уголовном деле

Эхо Москвывчера в 10:31
Znak.com

В отношении создателя телеграм-каналов NEXTA возбудили уголовное дело

Znak.comвчера в 09:58
РБК

Протестный Telegram-канал Белоруссии сообщил о деле против создателя

РБКвчера в 10:17
Газета.Ru

МВД Белоруссии возбудило дело в отношении создателя Telegram-канала NEXTA

Газета.Ruвчера в 10:08
Фонтанка.Ру

Полиция Белоруссии разыскивает основателя Telegram-канала NEXTA по делу о массовых беспорядках. В отношении него возбуждено уголовное дело

Фонтанка.Рувчера в 10:19
News.ru

На основателя крупнейшего Telegram-канала Белоруссии завели уголовное дело

News.ruвчера в 09:47

Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в ее кабинете

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала свое обращение от 11 августа в кабинете председателя Центризизбиркома (ЦИК) республики Лидии Ермошиной, подтвердила глава ЦИК в интервью «Комсомольской правде в Белоруссии».
Коммерсантъвчера в 16:37
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Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.
Коммерсантъвчера в 12:10
3,7K

Областную больницу в Калининграде оштрафовали за вспышку коронавируса

Ленинградский районный суд г. Калининграда оштрафовал Областную клиническую больницу Калининградской области на 100 000 рублей за нарушения, связанные со вспышкой коронавируса в учреждении.
Русский Западвчера в 03:49
2

Эксперт оценил запрет на размещение ряда магазинов в жилых домах

Эксперт по ТСЖ фонда «Жилищная солидарность» Виктор Федорук прокомментировал сообщение о том, что в жилых домах и общественных зданиях теперь запрещены магазины бытовой химии и строительных материалов.
RT на русскомвчера в 15:44
17

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ruвчера в 15:02
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У Вселенной появилась новая загадка — ее слишком странная однородность

Как отметил Хендрик Хильдебрандт, сотрудник Рурского университета Бохума (Германия), реальная Вселенная устроена несколько сложнее, чем ее теоретические модели, которыми оперируют ученые.
Planet Today12 августа в 08:08
2

Канада и США договорились о продлении закрытия границы до 21 сентября

Канада и США договорились о продлении действующих из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений по пересечению границы до 21 сентября, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
RT на русскомвчера в 16:41