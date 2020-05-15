Коронавирус

Вести.RuВести.RuНа острове Шикотан введен режим ЧС из-за первого случая коронавируса

Администрация Южно-Курильского городского округа сообщила, что на территории острова Шикотан введен режим ЧС в связи с выявлением там первого случая заражения коронавирусной инфекцией. До сих пор на Курильских островах зараженных не было, сообщает ТАСС.
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На острове Шикотан введен режим ЧС из-за первого случая коронавируса

Вести.Ru00:02

На Курильских островах обнаружили коронавирус

ТАССвчера в 21:34

На Курилах выявили первый случай заражения COVID-19

РБКвчера в 22:41

На Курилах выявили первый случай коронавируса

RT на русскомвчера в 22:14

На Курилах выявлен первый случай COVID-19

Российская газетавчера в 22:00

На Курильских островах в Сахалинской области выявили первый случай коронавируса

Коммерсантъвчера в 23:03

Добралась и до Курил: первый случай коронавируса выявлен на Кунашире, введен режим ЧС

SakhalinMedia.ruвчера в 21:30
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Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:06
1,2K
Политика

Член парламента Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге

Первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип назвал коварным и варварским поступком снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, демонтаж которого произошел в начале апреля.
Известия вчера в 19:00
5
Армия и оружие

Новая воинская часть развернется в столице Хакасии

Генерал ракетных войск ЦВО Олег Киседобрев прибыл в Хакасию вместе с командиром бригады ракетных войск Василием Латышевым, который и будет курировать новую часть в Абакане.
Республиканская Телевизионная Сеть 00:03
Политика

Посол России потребовал от NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе

Посол России в США Анатолий Антонов направил главному редактору газеты The New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию издания о смертности от коронавируса в России.
RT на русском вчера в 15:15
7
Футбол

Владельцы «Манчестер Сити» могут купить клуб в России

Газета.Ru 13 мая в 14:05
2
Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
1,3K
Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
1,7K
Кино

Создатели «Аватара 2» опубликовали кадр со съемок в бассейне с Уинслет

iReactor вчера в 04:54
6
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран

Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
1,2K
Энергетика

«Транснефть» прокомментировала предложение Сечина изменить тариф

Напомним, 13 мая глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил рассмотреть вопрос тарифов на транспортировку нефти по нефтепроводам.
ИА Красная Весна 13 мая в 16:59
109
Общество

В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса

Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 13 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 13 мая в 00:34
Авто

Chevrolet Niva официально стала Lada Niva

Внедорожник Chevrolet Niva официально сменил «фамилию»: одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Niva под маркой LADA появилось в открытой базе Росстандарта.
Автоновости дня вчера в 09:42
14
Гаджеты

В Сети появились рендеры нового Honor X10

Дни24 вчера в 02:36
1
Общество

Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем

Сегодня на российско-китайской границе началась забастовка российских дальнобойщиков из-за сокращения пропускной способности на автомобильных переходах с китайской стороны до десяти машин в сутки.
РБК вчера в 09:20
49
Интернет

Google Chrome начнет блокировать «тяжелую» рекламу

Браузер Google Chrome начнёт блокировать рекламу, которая расходует слишком много ресурсов.
3DNews вчера в 14:48
2
Общество

Выплаты на детей не получат россияне, проживающие за рубежом

Важно помнить: если ребенку исполнилось 16 лет до момента вступления указа Президента в силу 11 мая, то родитель не может воспользоваться правом на выплату.
Забайкальский рабочий 13 мая в 18:21
Политика

Застрявшие в США иностранцы обратились за помощью в посольство России

Находящиеся в Соединенных Штатах граждане Беларуси, Казахстана и Украины обращаются в посольство РФ за помощью в выезде в Россию для воссоединения с семьями.
Российская газета вчера в 23:36
169
Общество

Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК вчера в 06:03
2,5K
Общество

В Омской области еще 47 человек заболели коронавирусом

По данным на 15 мая, в Омской области произошел серьезный рост заболеваемости коронавирусом среди омичей.
Город55.ру 00:11
6
Шоу-бизнес

Футболист Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей

Российский футболист Дмитрий Тарасов в интервью для YouTube-канала «Алена, блин!» откровенно рассказал о разводе с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
iReactor вчера в 07:01
9
Общество

Демьян Кудрявцев не исключает банкротства «Ведомостей»

Один из нынешних владельцев «Ведомостей» Демьян Кудрявцев признал, что альтернативой продажи издания может быть только его банкротство.
Adindex.ru вчера в 23:30
Кино

Для Disney+ разрабатывают сериал по «Перси Джексону»

Игромания.ру вчера в 15:35
Общество

Омбудсмен назвал Украину «онлайн-магазином с младенцами»

Омбудсмен назвал Украину "онлайн-магазином с младенцами" Украинский омбудсмен обеспокоен торговлей младенцами.
Экспресс газета вчера в 23:30
Здоровье

Bloomberg интересует, почему коронавирус «не убил больше русских»

Bloomberg разместило статью под названием «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», в которой опубликованы рассуждения о причинах низкой смертности от COVID-19 в РФ.
Аргументы недели вчера в 14:54
24
Общество

Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе

Известия вчера в 20:54
435
Общество

Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
REGNUM вчера в 07:57
10
Происшествия

Утверждено обвинение по делу о махинациях в Фондсервисбанке

Утверждено обвинение по делу о махинациях в Фондсервисбанке Генпрокуратура утвердила обвинение по уголовному делу бывших топ-менеджеров Фондсервисбанка, обслуживавшего «Роскосмос».
Коммерсантъ 13 мая в 13:11
4
Здоровье

Стало известно о результатах лечения коронавируса антителами в России

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) рассказали о результатах лечения зараженных коронавирусом пациентов с помощью плазмы крови переболевших граждан.
Lenta.ru 00:17
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
2,5K
Кино

Александр Петров рассказал о самом волнующем поцелуе в своей карьере

Поцелуй с партнершей по съемочной площадке фильма «Лед-2» Марией Ароновой больше всего запомнился актеру Александру Петрову.
Вечерняя Москва 13 мая в 07:42
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