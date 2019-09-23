с чего всё началось

Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс отреагировала на решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ассамблеи. Об этом сообщает РИА "Новости". Он заявил, что участие в сессиях ассамблеи является обязательным для всех государств-членов.

На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее

Путешествия Три лоукостера из Европы подали заявки на полеты в Россию Крепнейшие лоукостеры Европы Ryanair, британская компания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты из Санкт-Петербургкого аэропорта Пулково.

Шоу-бизнес Тимати заработал на общепите 54 миллиона, обойдя Лепса и Бузову Ольга Бузова, основавшая в 2018 году бренд Buzfood напополам с «Арчер мьюзик продакшн» Татьяны Стрельниковой, в убытке не оказалась.

Авто Автомобили Ravon вернулись в Россию Автомобили от компании Ravon еще полтора года назад покинули российский рынок. Узбекский автопроизводитель решил вернуться в Россию.

Происшествия Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где расположены дипмиссии Две ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения, передает в ночь на вторник телеканал Sky News Arabia.

Культура С сайта Министерства культуры исчез «культурный норматив школьника» С сайта Министерства культуры исчез "культурный норматив школьника", в который были включены песни, в том числе групп "Нирвана", "Битлз", "Куинн", "Машина времени".

Политика Волкер советует Зеленскому налаживать прямые контакты с Путиным Спецпредставитель Государственного департамента по Украине Курт Волкер высказался за налаживание Украиной прямых контактов с Россией на высшем уровне.

Авто YouDrive поделится выручкой Сервис предлагает вложиться в свой автопарк частным инвесторам Каршеринговый сервис YouDrive нашел новый способ увеличить автопарк: компания предлагает вложиться в него частным инвесторам.

Происшествия Хакер из России признал свою вину в крупнейшей краже данных Российский хакер Андрей Тюрин признался в краже данных более чем 80 млн данных клиентов американского банка JPMorgan Chase & Co. и других компаний, сообщил Bloomberg.

Общество Прокуратура предотвратила незаконную продажу леса в Иркутской области Прокуратура Иркутской области предотвратила незаконную продажу леса предпринимателям, передает ОТР.

Армия и оружие В Госдуме оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT слова бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, который заявил, что Россия блокирует учения НАТО в Чёрном море.

Футбол «Вест Хэм» победил «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Ярмоленко Голами в ворота манкунианцев отметились украинский нападающий Андрей Ярмоленко и защитник Аарон Крессуэлл.

Экономика Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2% Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.

Кино «Игра престолов» получила 12 премий «Эмми» В понедельник, 23 сентября, стало известно, что на 71-й церемонии «Эмми» сериал «Игра престолов» получил 12 премий при рекордных 32 номинациях.

Футбол Алана Мамаева анонсировала интервью с мужем Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в социальной сети анонсировала выход интервью с супругом.

Общество Gucci представил на показе одежду в виде смирительных рубашек Итальянский дом моды Gucci в рамках своего показа на неделе мод в Милане представил коллекцию одежды, имеющей сходство со смирительными рубашками, чем вызвал неоднозначную реакцию.

Происшествия Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».

Космос Манипулятор ERA не имеет специальных креплений для робота «Теледроид» На европейском манипуляторе ERA (European Robotic Arm), созданного для российского сегмента МКС, отсутствуют специальные крепления для робота «Теледроид».

Общество Голодовка сотрудников БТИ на Камчатке объявлена бессрочной Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 23 сентября, сотрудники краевого БТИ Камчатки объявили голодовку в знак протеста против произвола краевых властей, которые приняли решение о ликвидации предприятия.