Политика
Газета.RuНа отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее
Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс отреагировала на решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ассамблеи. Об этом сообщает РИА "Новости". Он заявил, что участие в сессиях ассамблеи является обязательным для всех государств-членов.
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«Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины», — приводит текст заявления глава делегации Лиза Ясько в Facebook.RT на русском11:38
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