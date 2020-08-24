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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

На открытии торгов Мосбиржи снизились курсы доллара и евро

Курсы евро и доллара на открытии торгов Московской биржи снизились, составив 87 рублей 98 копеек и 74 рубля 52 копейки соответственно.В источнике

Модернизированная «Армата» может получить пушку калибра 152 мм

Российские военные предлагают в перспективе оснастить танки Т-14 "Армата" новой необитаемой башней с пушкой калибра 152 мм, следует из материалов 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и военной техники (НИИИ БТВТ), имеющихся в распоряжении ТАСС.
Модернизированная «Армата» может получить пушку калибра 152 мм
ТАСС20:07
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Российские Redmi 7A получили новейшую MIUI 11

Смартфон Redmi 7A обзавелся однокристальной системой Snapdragon 439, аккумулятором на 4000 мАч, фронтальной камерой 5 Мп, одинарной основной камерой 13 Мп и дисплеем с разрешением 1440 x 720 пикселей и диагональю 5,45 дюйма.
Evo-rus.comвчера в 10:44
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Россиян защитят от звонков банковских мошенников

Мобильные операторы вместе с банками создадут антифрод-систему, блокирующую звонки мошенников клиентам от лица кредитных организаций, а также вызовы от злоумышленников, сделанные якобы от клиентов в финансовые учреждения.
Известия17:30

Немецкие врачи назвали причиной состояния Навального интоксикацию

Согласно результатам диагностики, проведенной немецкими врачами, Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, заявила берлинская клиника "Шарите".
РИА Новости24 августа в 16:30
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Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новостивчера в 02:03
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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Ученый рассказал, меняется ли климат на других планетах

Некоторые энтузиасты, утверждают, что глобальное потепление на Земле – естественного происхождения, говорят, вот посмотрите, на Марсе тоже климат меняется – теплеет, и значит, у нас тут теплеет, это всё естественно, климат изменяется на всех планетах сразу.
Портал Поисквчера в 03:41

Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг.
РИА Новостивчера в 16:45
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