Российские военные предлагают в перспективе оснастить танки Т-14 "Армата" новой необитаемой башней с пушкой калибра 152 мм, следует из материалов 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и военной техники (НИИИ БТВТ), имеющихся в распоряжении ТАСС.
Смартфон Redmi 7A обзавелся однокристальной системой Snapdragon 439, аккумулятором на 4000 мАч, фронтальной камерой 5 Мп, одинарной основной камерой 13 Мп и дисплеем с разрешением 1440 x 720 пикселей и диагональю 5,45 дюйма.
Мобильные операторы вместе с банками создадут антифрод-систему, блокирующую звонки мошенников клиентам от лица кредитных организаций, а также вызовы от злоумышленников, сделанные якобы от клиентов в финансовые учреждения.
Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Некоторые энтузиасты, утверждают, что глобальное потепление на Земле – естественного происхождения, говорят, вот посмотрите, на Марсе тоже климат меняется – теплеет, и значит, у нас тут теплеет, это всё естественно, климат изменяется на всех планетах сразу.