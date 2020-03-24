Энергетика
RuNews24.ruНа открытии торгов цены на нефть снизились почти на 8%
В мае стоимость фьючерса с поставками снизилась на 7,9% Также, согласно информации экспертов, апрельский фьючерс нефти WTI снизился до 21,06 долларов за баррель или на 7,5%. Как известно, цены на нефть начали снижаться из-за новостей о срыве сделки ОПЕК, а также из-за информации о распространении коронавируса и увеличении числа смертей от него.
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