Финансы
ТАССКурсы доллара и евро на открытии торгов на Мосбирже не изменились
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи остался на уровне закрытия предыдущих торгов и составил 65,42 рубля. Курс евро также не изменился и составил 72,275 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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с чего всё началось
На открытии торгов рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 1 копейку — до 65,43 рубля.RT на русском03:03
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 17:44, Вашингтон
Гаджеты
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
Уже сегодня цены на предыдущие модели, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR начали резко снижаться.
REGNUM 16:46
Экономика
Набсовет АЛРОСА одобрил ликвидацию «АЛРОСА-Нюрба»
Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" одобрил прекращение участия в уставном капитале "дочерней" "АЛРОСА-Нюрба" путем добровольной ликвидации общества, поддержав предложение руководства компании, говорится в сообщении "АЛРОСА".
Интерфакс 12:13
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Игры
Поклонники недовольны Fallout 76 — холодильник в игре стоит $7
Техника стоит $7 или 700 атомов, которые можно зарабатывать, выполняя миссии.
CyberSport.ru 12:46
Транспорт
РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом
С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
Ведомости 12:10
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией
Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
Известия 15:18
Музыка
Панк-группа Green Day выступит в Москве в 2020 году
Панк-группа Green Day выступит в Москве 24 мая 2020 года.
Культуромания 04:52
Экономика
Опубликован проект Стратегии развития торговли на 2019 – 2025 годы
Минпромторг России опубликовал проект Стратегии развития торговли в Российской Федерации до 2025 года (http://gasu.gov.ru/stratpassport).
Глас Народа 16:23
Футбол
Ройс планирует завязать с футболом после окончания игровой карьеры
Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс планирует покинуть футбольный мир после окончания карьеры.
Спорт-Экспресс 16:33
Кино
Новый роман Стивена Кинга «Институт» будет экранизирован
По данным источника, компания уже выкупила у автора романа права на его экранизацию.
ГЛАС.RU 13:13
Армия и оружие
США одобрили продажу Польше истребителей F-35
Государственный департамент США одобрил сделку по продаже 32 истребителей F-35 Польше на сумму $6,5 млрд, сообщает Reuters.
Коммерсантъ 14:10
Шоу-бизнес
Бывшая жена Богомолова отказалась прийти на его свадьбу с Собчак
Режиссер Константин Богомолов пригласил бывшую супругу на свою свадьбу с телеведущей Ксенией Собчак.
ТВ Центр 04:49
Экономика
ЦБ предложил финансовому рынку свою «регуляторную гильотину»
В свою очередь, вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко сообщил, что число упомянутых в поручении нормативно-правовых активов превышает 20 тыс. В июне глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил распространить действие "регуляторной гильотины" в том числе и на сферу надзора ЦБ.
РБК 12:16
Происшествия
Росгвардия разогнала митинг в центре Улан-Удэ
Напомним, выборы городского совета и мэра Улан-Удэ 8 сентября привели к протестам в центре столицы Бурятии: 10 сентября число участников стихийного митинга достигло нескольких сот человек, вечером люди стали расходиться, но акция продолжалась.
Коммерсантъ 15:32
Общество
МГУ вошел в рейтинг лучших университетов мира по версии THE
Московский государственный университет имени Ломоносова стал лучшим среди российских вузов в мировом рейтинге Times Higher Education (THE) и вошел в топ-200, сообщили в пресс-службе Проекта 5-100.
РИА Новости 14:28
Космос
Робот «Федор» больше не полетит в космос
Дудоров объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.
РИА Новости 03:37
Происшествия
В СК рассказали об участившихся случаях пропажи детей
В Следственном комитете России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями пропажи детей.
Известия 12:42
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Гаджеты
Apple представила новый игровой сервис
Компания Apple представила сервис Arcade. Платформа предоставит пользователям доступ к играм различных производителей.
РИА Новости вчера в 13:16
Общество
В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть
Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:48
Шоу-бизнес
«Не узнала»: соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Жительница коттеджного поселка Крекшино в Новой Москве, где у актрисы Анастасии Заворотнюк есть дом, рассказала о последней встрече с ней.
РИА Новости 15:25
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55
Футбол
Компани не сможет сыграть в своём прощальном матче
Бывший капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани не выйдет на поле в своём прощальном матче за клуб в связи с травмой.
RT на русском 10:27
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова: Сен-Пьер станет следующим соперником Хабиба
Али Адбель-Азиз, менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что Жорж Сен-Пьер может стать следующим соперником Хабиба Нурмагомедова, несмотря на желание президента UFC Дэны Уайта организовать бой Хабиба с Тони Фергюсоном.
Чемпионат 13:43