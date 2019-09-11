Финансы

ТАССТАССКурсы доллара и евро на открытии торгов на Мосбирже не изменились

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи остался на уровне закрытия предыдущих торгов и составил 65,42 рубля. Курс евро также не изменился и составил 72,275 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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с чего всё началось

Рубль растёт к евро

На открытии торгов рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 1 копейку — до 65,43 рубля.
RT на русском03:03

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Рубль растёт к евро

RT на русском03:03

Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и укреплением к евро

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Рубль немного укрепился к доллару и евро в начале торгов

Вести.Финанс03:25

Рубль вечером рос к евро и снижался к доллару, отыгрывая динамику форекса

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Курс снижается на ожиданиях решения ЕЦБ

Коммерсантъ15:18
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Цены на старые модели iPhone в России резко снизились

Уже сегодня цены на предыдущие модели, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR начали резко снижаться.
REGNUM 16:46
Экономика

Набсовет АЛРОСА одобрил ликвидацию «АЛРОСА-Нюрба»

Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" одобрил прекращение участия в уставном капитале "дочерней" "АЛРОСА-Нюрба" путем добровольной ликвидации общества, поддержав предложение руководства компании, говорится в сообщении "АЛРОСА".
Интерфакс 12:13
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Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

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Газета.Ru вчера в 03:27
Игры

Поклонники недовольны Fallout 76 — холодильник в игре стоит $7

Техника стоит $7 или 700 атомов, которые можно зарабатывать, выполняя миссии.
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РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом

С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
Ведомости 12:10
Политика

«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией

Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
Известия 15:18
Музыка

Панк-группа Green Day выступит в Москве в 2020 году

Панк-группа Green Day выступит в Москве 24 мая 2020 года.
Культуромания 04:52
Игры

Nintendo выпустила обзорный трейлер The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Игромания.ру 13:54
Экономика

Опубликован проект Стратегии развития торговли на 2019 – 2025 годы

Минпромторг России опубликовал проект Стратегии развития торговли в Российской Федерации до 2025 года (http://gasu.gov.ru/stratpassport).
Глас Народа 16:23
Футбол

Ройс планирует завязать с футболом после окончания игровой карьеры

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс планирует покинуть футбольный мир после окончания карьеры.
Спорт-Экспресс 16:33
Кино

Новый роман Стивена Кинга «Институт» будет экранизирован

По данным источника, компания уже выкупила у автора романа права на его экранизацию.
ГЛАС.RU 13:13
Происшествия

Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП

Вести.Ru 08:57
Армия и оружие

США одобрили продажу Польше истребителей F-35

Государственный департамент США одобрил сделку по продаже 32 истребителей F-35 Польше на сумму $6,5 млрд, сообщает Reuters.
Коммерсантъ 14:10
Шоу-бизнес

Бывшая жена Богомолова отказалась прийти на его свадьбу с Собчак

Режиссер Константин Богомолов пригласил бывшую супругу на свою свадьбу с телеведущей Ксенией Собчак.
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В свою очередь, вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко сообщил, что число упомянутых в поручении нормативно-правовых активов превышает 20 тыс. В июне глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил распространить действие "регуляторной гильотины" в том числе и на сферу надзора ЦБ.
РБК 12:16
Происшествия

Росгвардия разогнала митинг в центре Улан-Удэ

Напомним, выборы городского совета и мэра Улан-Удэ 8 сентября привели к протестам в центре столицы Бурятии: 10 сентября число участников стихийного митинга достигло нескольких сот человек, вечером люди стали расходиться, но акция продолжалась.
Коммерсантъ 15:32
Общество

МГУ вошел в рейтинг лучших университетов мира по версии THE

Московский государственный университет имени Ломоносова стал лучшим среди российских вузов в мировом рейтинге Times Higher Education (THE) и вошел в топ-200, сообщили в пресс-службе Проекта 5-100.
РИА Новости 14:28
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Робот «Федор» больше не полетит в космос

Дудоров объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.
РИА Новости 03:37
Происшествия

В СК рассказали об участившихся случаях пропажи детей

В Следственном комитете России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями пропажи детей.
Известия 12:42
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Вести.Ru 05:57
Гаджеты

Apple представила новый игровой сервис

Компания Apple представила сервис Arcade. Платформа предоставит пользователям доступ к играм различных производителей.
РИА Новости вчера в 13:16
Общество

В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть

Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:48
Шоу-бизнес

«Не узнала»: соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк

Жительница коттеджного поселка Крекшино в Новой Москве, где у актрисы Анастасии Заворотнюк есть дом, рассказала о последней встрече с ней.
РИА Новости 15:25
Общество

Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова

Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55
Футбол

Компани не сможет сыграть в своём прощальном матче

Бывший капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани не выйдет на поле в своём прощальном матче за клуб в связи с травмой.
RT на русском 10:27
Единоборства

Менеджер Нурмагомедова: Сен-Пьер станет следующим соперником Хабиба

Али Адбель-Азиз, менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что Жорж Сен-Пьер может стать следующим соперником Хабиба Нурмагомедова, несмотря на желание президента UFC Дэны Уайта организовать бой Хабиба с Тони Фергюсоном.
Чемпионат 13:43
Шоу-бизнес

Александр Розенбаум успешно перенес операцию по удалению опухоли

REGNUM 01:18
Политика

Жители Нью-Йорка почтят память погибших 11 сентября 2001 года

РИА Новости 09:22
Космос

В атмосфере суперземли впервые нашли водяной пар

ТАСС 13:00
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