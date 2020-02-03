Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро вырос к рублю

Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
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Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:13

Официальный курс евро на среду снизился до 70,13 рубля

РИА Новости05:47

Рубль днем умеренно повышается к доллару и евро благодаря позитивной динамике мировых рынков и дорожающей нефти

Финмаркет08:29

Официальный курс евро на среду снизился на 67 копеек

Газета.Ru05:23

Рубль ускорил рост к доллару и евро благодаря позитивным сигналам с внешних рынков

Интерфакс11:45

Курс доллара на Мосбирже снизился до 63,45 рубля

ТАСС02:06

Из-за коронавируса у рубля появились шансы на укрепление

Владивосток-Новостивчера в 18:28
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Первый самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку

РИА Новости 17:57
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru 03:21
Политика

Teologia Polityczna (Польша): Ялтинская конференция изменила польскую географическую перспективу (Teologia Polityczna)

Существовавшая в Польше до 1989 года экономическая система была ориентирована прежде всего на взаимодействие с советской империей, а не обслуживала польские потребности, и таким образом она становилась фактором, который, несомненно, замедлил темпы нашего развития.
ИноСМИ 08:57
Экономика

Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала

Иностранные правительства впервые с 2010 года вернули России больше кредитов, чем получили.
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Футбол

«Ливерпуль» вторым составом победил в Кубке Англии «Шрусбери Таун»

«Ливерпуль» победил «Шрусбери Таун» в переигровке 1/16 финала Кубка Англии по футболу (1:0).
RT на русском 17:18
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Российский лидер Владимир Путин прокомментировал своё решение уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.
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Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
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Шоу-бизнес

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Модель и актер с удовольствием позировали фотографам Бывшая пара Ирина Шейк и Брэдли Купер недавно встретились в Лондоне — на вечеринке британского Vogue, посвященной церемонии кинопремии BAFTA.
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Политика

Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину

Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Новые Известия 08:26
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Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

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Общество

Раскрыты условия содержания в карантине вывезенных из Китая россиян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об условиях содержания в карантине россиян, которых эвакуируют из Китая в связи с распространением в стране коронавируса.
Lenta.ru 11:45
Армия и оружие

Минобороны опровергло обстрел военной полиции России в Алеппо

"Распространенные 4 февраля рядом новостных ресурсов сообщения о якобы имевшем место обстреле протурецкими формированиями поста российской военной полиции севернее города Телль-Рифат провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики не соответствуют действительности", - цитирует Боренкова ТАСС.
РЕН ТВ 14:00
Шоу-бизнес

Шоу Собчак появится на «Первом канале»

«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
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Экономика

Зеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках совещания с участием представителей правительства и Верховной рады рассказал, куда будут потрачены $2,9 млрд, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома».
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Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Газета.Ru 06:09
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Президент США Дональд Трамп не исключил, что Демократическая партия обвинит Россию в сбое системы подсчета голосов.
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Происшествия

МВД потребовало от калининградской газеты удалить статьи о гибели задержанного от ожогов в отделе полиции

Управление МВД по Калининградской области подало в суд на газету «Новые колеса» с требованием удалить статьи о гибели Ивана Вшивкова, который умер в отделении полиции из-за ожогов.
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Кейн: играть с Панариным в звене было сплошным удовольствием

Нападающий команды НХЛ «Чикаго» Патрик Кейн высказался об игре со своим бывшим одноклубником форвардом Артемием Панариным, который сейчас является хоккеистом «Рейнджерс».
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Disney показал первые кадры новых сериалов по вселенной Marvel

Сервис Disney Plus представил первые кадры из своих предстоящих сериалов по вселенной Marvel— «ВандаВижн», «Локи», «Сокол и Зимний солдат».
Слово и Дело вчера в 13:58
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Чеченского блогера убили во Франции

Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
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Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
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ЦСКА в Москве проиграл «Анадолу Эфес» в Евролиге

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У двух заразившихся коронавирусом 2019-nCoV граждан Китая, которые находятся на территории России, заболевание протекает в легкой форме, поэтому Россия не может получить из их крови штамм вируса.
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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что сине-бело-голубые выдвинули Сергея Прядкина в качестве кандидата пост президента РПЛ на предстоящие выборы.
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Запуск «Джеймса Уэбба» предложили перенести еще на четыре месяца

Работы по космическому телескопу «Джеймс Уэбб» вряд ли будут завершены к марту 2021 года, поэтому его запуск необходимо перенести на четыре месяца.
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КГБ Белоруссии рассказал о размере взяток фигурантам «сахарного дела»

Размер взяток фигурантам белорусского «сахарного дела» составлял сотни тысяч долларов США.
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Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму после броска Овечкина

Голкипер получил повреждение после броска нападающего Александра Овечкина по воротам. Шайба попала российскому вратарю в шлем.
Газета.Ru 12:27
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