Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.

Политика Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Политика Teologia Polityczna (Польша): Ялтинская конференция изменила польскую географическую перспективу (Teologia Polityczna) Существовавшая в Польше до 1989 года экономическая система была ориентирована прежде всего на взаимодействие с советской империей, а не обслуживала польские потребности, и таким образом она становилась фактором, который, несомненно, замедлил темпы нашего развития.

Политика Путин прокомментировал увольнение главы Чувашии Российский лидер Владимир Путин прокомментировал своё решение уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.

Шоу-бизнес Мила Йовович показала новорожденную дочь Мила Йовович стала мамой в третий раз. Счастливая актриса держит на руках здоровую малышку и не может скрыть переполняющих эмоций.

Происшествия Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились в Лондоне Модель и актер с удовольствием позировали фотографам Бывшая пара Ирина Шейк и Брэдли Купер недавно встретились в Лондоне — на вечеринке британского Vogue, посвященной церемонии кинопремии BAFTA.

Политика Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.

Общество Раскрыты условия содержания в карантине вывезенных из Китая россиян Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об условиях содержания в карантине россиян, которых эвакуируют из Китая в связи с распространением в стране коронавируса.

Армия и оружие Минобороны опровергло обстрел военной полиции России в Алеппо "Распространенные 4 февраля рядом новостных ресурсов сообщения о якобы имевшем место обстреле протурецкими формированиями поста российской военной полиции севернее города Телль-Рифат провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики не соответствуют действительности", - цитирует Боренкова ТАСС.

Шоу-бизнес Шоу Собчак появится на «Первом канале» «Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.

Экономика Зеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд Президент Украины Владимир Зеленский в рамках совещания с участием представителей правительства и Верховной рады рассказал, куда будут потрачены $2,9 млрд, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома».

Происшествия Чеченского блогера убили во Франции Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.

Общество Голикова объяснила невозможность получить штамм коронавируса в России У двух заразившихся коронавирусом 2019-nCoV граждан Китая, которые находятся на территории России, заболевание протекает в легкой форме, поэтому Россия не может получить из их крови штамм вируса.