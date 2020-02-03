Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро вырос к рублю
Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
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Политика
Первый самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Политика
Teologia Polityczna (Польша): Ялтинская конференция изменила польскую географическую перспективу (Teologia Polityczna)
Существовавшая в Польше до 1989 года экономическая система была ориентирована прежде всего на взаимодействие с советской империей, а не обслуживала польские потребности, и таким образом она становилась фактором, который, несомненно, замедлил темпы нашего развития.
Экономика
Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала
Иностранные правительства впервые с 2010 года вернули России больше кредитов, чем получили.
Футбол
«Ливерпуль» вторым составом победил в Кубке Англии «Шрусбери Таун»
«Ливерпуль» победил «Шрусбери Таун» в переигровке 1/16 финала Кубка Англии по футболу (1:0).
Политика
Путин прокомментировал увольнение главы Чувашии
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал своё решение уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.
Шоу-бизнес
Мила Йовович показала новорожденную дочь
Мила Йовович стала мамой в третий раз. Счастливая актриса держит на руках здоровую малышку и не может скрыть переполняющих эмоций.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились в Лондоне
Модель и актер с удовольствием позировали фотографам Бывшая пара Ирина Шейк и Брэдли Купер недавно встретились в Лондоне — на вечеринке британского Vogue, посвященной церемонии кинопремии BAFTA.
Политика
Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину
Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Общество
Раскрыты условия содержания в карантине вывезенных из Китая россиян
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об условиях содержания в карантине россиян, которых эвакуируют из Китая в связи с распространением в стране коронавируса.
Армия и оружие
Минобороны опровергло обстрел военной полиции России в Алеппо
"Распространенные 4 февраля рядом новостных ресурсов сообщения о якобы имевшем место обстреле протурецкими формированиями поста российской военной полиции севернее города Телль-Рифат провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики не соответствуют действительности", - цитирует Боренкова ТАСС.
Шоу-бизнес
Шоу Собчак появится на «Первом канале»
«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
Экономика
Зеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках совещания с участием представителей правительства и Верховной рады рассказал, куда будут потрачены $2,9 млрд, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома».
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью
Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Политика
Трамп предложил демократам обвинить Россию в сбое голосования в Айове
Президент США Дональд Трамп не исключил, что Демократическая партия обвинит Россию в сбое системы подсчета голосов.
Происшествия
МВД потребовало от калининградской газеты удалить статьи о гибели задержанного от ожогов в отделе полиции
Управление МВД по Калининградской области подало в суд на газету «Новые колеса» с требованием удалить статьи о гибели Ивана Вшивкова, который умер в отделении полиции из-за ожогов.
Хоккей
Кейн: играть с Панариным в звене было сплошным удовольствием
Нападающий команды НХЛ «Чикаго» Патрик Кейн высказался об игре со своим бывшим одноклубником форвардом Артемием Панариным, который сейчас является хоккеистом «Рейнджерс».
Кино
Disney показал первые кадры новых сериалов по вселенной Marvel
Сервис Disney Plus представил первые кадры из своих предстоящих сериалов по вселенной Marvel— «ВандаВижн», «Локи», «Сокол и Зимний солдат».
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Политика
Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
Баскетбол
ЦСКА в Москве проиграл «Анадолу Эфес» в Евролиге
Баскетболисты московского ЦСКА в домашнем матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги проиграли турецкому клубу «Анадолу Эфес».
Общество
Голикова объяснила невозможность получить штамм коронавируса в России
У двух заразившихся коронавирусом 2019-nCoV граждан Китая, которые находятся на территории России, заболевание протекает в легкой форме, поэтому Россия не может получить из их крови штамм вируса.
Футбол
«Зенит» выдвинул Прядкина на пост президента РПЛ
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что сине-бело-голубые выдвинули Сергея Прядкина в качестве кандидата пост президента РПЛ на предстоящие выборы.
Космос
Запуск «Джеймса Уэбба» предложили перенести еще на четыре месяца
Работы по космическому телескопу «Джеймс Уэбб» вряд ли будут завершены к марту 2021 года, поэтому его запуск необходимо перенести на четыре месяца.
Общество
КГБ Белоруссии рассказал о размере взяток фигурантам «сахарного дела»
Размер взяток фигурантам белорусского «сахарного дела» составлял сотни тысяч долларов США.
Хоккей
Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму после броска Овечкина
Голкипер получил повреждение после броска нападающего Александра Овечкина по воротам. Шайба попала российскому вратарю в шлем.