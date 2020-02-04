Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль повышается к доллару и евро

В начале торговой сессии во вторник, 4 февраля, рубль стал подниматься к евро и доллару, свидетельствуют данные Мосбиржи. По данным на 10.04 мск, курс доллара упал на 22 коп. до 63,51 руб.
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Рубль ускорил рост к доллару и евро благодаря позитивным сигналам с внешних рынков

Интерфакс11:45

Рубль окреп к доллару и евро

News.ru04:03

Рубль днем умеренно повышается к доллару и евро благодаря позитивной динамике мировых рынков и дорожающей нефти

Финмаркет08:29

Официальный курс евро на среду снизился на 67 копеек

Газета.Ru05:23

Официальный курс евро на среду снизился до 70,13 рубля

РИА Новости05:47

Курс доллара на Мосбирже снизился до 63,45 рубля

ТАСС02:06

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:02
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 21:28, Ашберн
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Экономист Михаил Хазин ждет ослабления рубля в 2020 году

В 2020 году мировой тенденцией будет укрепление доллара, считает экономист Михаил Хазин.
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Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
REGNUM 10:01
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Начались съемки нового сезона сериала «Сваты»

В Белоруссии приступили к съемкам нового сезона сериала «Сваты», об этом пишет Piter.tv.
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Финансы

Максимальная ставка по вкладам упала до 5,76% годовых

Средняя максимальная ставка по вкладам 10 крупнейших российских банков продолжила обновлять исторический минимум.
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Политика

Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»

Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
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Политика

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.
Lenta.ru 03:11
Футбол

Футболисты «Монако» обыграли «Анже» и без голов Головина

В чемпионате Франции завершился матча 23-го тура регулярного чемпионата страны между "Монако" и "Анже".
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СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

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Первый канал показал Армена Джигарханяна после болезни

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Российские онкологи объяснили рост заболеваемости раком

Рост заболеваемости раком тесно обусловлен увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины, - констатируют российские эксперты онкологи.
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Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину

Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Новые Известия 08:26
Здоровье

Российские онкологи попросили Минздрав закупить оригинальные лекарства

Новый Калининград Российские онкологи и гематологи написали коллективное письмо в Министерство здравоохранения с просьбой закупить оригинальные лекарства вместо дженериков для лечения детей с профильными заболеваниями.
Новый Калининград.Ru 04:37
Здоровье

Затраты на борьбу с коронавирусом оценили в ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила затраты на борьбу с эпидемией нового типа коронавируса 2019-nCov.
Газета.Ru 14:47
Шоу-бизнес

Кристина Асмус восхитила поклонников новым фото в купальнике

Кристина Асмус опубликовала в своём аккаунте в Instagram новый снимок.
Газета Кемерова вчера в 17:51
Общество

Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Еще одно положение законопроекта предусматривает, что к роботам-коллекторам будут применяться те же требования: они смогут сообщать должникам только имя и идентификационный номер.
Ведомости вчера в 22:34
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Американские врачи рекомендовали сократить употребление мяса

ToDay News Ufa 08:20
Культура

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

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Новый процессор от Intel провалил результаты тестов

Напомним, новые типы атак, которым подвержены процессоры Intel, были изучены группой ученых Мичиганского и Аделаидского университетов 28 января 2020 года.
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Фигуристка Медведева прокомментировала обвинения в алкоголизме

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УАЗ представил экспедиционную «Буханку» за миллион

УАЗ объявил старт продаж новой спецверсии модели УАЗ СГР ("Буханка").
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Армия и оружие

Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

В декабре 2019 года заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что по результатам испытаний будет принято решение о принятии на вооружение и начале серийной поставки новых танков.
РИА Новости 19:02
Политика

ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Газета.Ru 13:18
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости 09:01
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Китай начал испытания российского препарата от коронавируса

Китайская Народная Республика приступила к тестированиям лекарства российского производства от коронавируса нового типа.
Политическая Экспертиза 03:26
Армия и оружие

Сирийские военные предъявили ультиматум бандформированиям в Идлибе

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Политика

Подвели итоги кокусов: демократы провалили подсчет голосов в Айове

Кокусы Демократической партии в Айове — первом штате на пути долгого отбора кандидатов в президенты — сразу же начались со скандала.
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Технологии

Обновление Windows 10 приводит к «синему экрану смерти»

Пользователи операционной системы Windows 10 испытывают проблемы после установки обновления KB4532695.
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Игры

Sony запустила сайт PlayStation 5

Компания Sony запустила сайт, посвящённый её консоли нового поколения PlayStation 5. На это 4 февраля обратил внимание портал Screen Rant.
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Общество

Число блокировок в рунете снизилось

Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Lenta.ru 02:26
Общество

Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк

Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.
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