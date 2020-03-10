Экономика
Православие и МирТорги на московской бирже открылись падением курса рубля
Торги на Московской бирже начались с обвала курса рубля и акций, пишут «Ведомости». На старте торгов стоимость доллара выросла до 72,2 рубля, евро поднялся до 81,9 рубля. Ключевые фондовые индексы РФ также обвалились.
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Политика
Эксперт рассказал, какой козырь скрывал Путин
Настоящим «козырем» стало обнуление президентских сроков после принятия новой Конституции, рассказал корреспонденту «Росбалта» доцент кафедры политической психологии факультета психологии СПбГУ Александр Конфисахор.
Шоу-бизнес
Марина Голомаздина стала мамой, но вскоре потеряла сына
Редакция uznayvse.ru хочет добавить, что Марина Голомаздина известна как создательница бренда 12STOREEZ, который она основала вместе с сестрой Ириной.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель.
Энергетика
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных из-за майских праздников
В мае россиян ожидают длинные выходные и два сокращенных рабочих дня, сообщил «РИА Новости» замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Общество
В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными
ФБР арестовало россиянина, который может быть причастен к торговле краденой персональной информацией.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов
Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Здоровье
В школах Липецкой области объявили карантин
В Липецкой области объявили карантин с 11 марта до особо распоряжения в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях, говорится в приказе Управления образования и науки Липецкой области.
Происшествия
В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Экономика
Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране
Власти Эстонии объявили о начале кризиса в стране.
Армия и оружие
Пользователи сети высмеяли демонстрацию «мощи» украинской армии
Видеоролик канала Defense Express о «мощи» армии Украины насмешил пользователей соцсетей.
Экономика
Названы товары, которые первыми подорожают после обвала рубля
Жителей России ждёт повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Армия и оружие
Минобороны России опровергло турецкие данные об уничтожении «Панцирей»
Шоу-бизнес
Подписчики обсуждают фото Ирины Пеговой в мини-платье
На фотографии Ирина запечатлена в коротком расклешенном платье мятного цвета.
Общество
Главный редактор RT ответила на обвинения Навального
Здоровье
Новые симптомы коронавируса выявили врачи
Сингапурские врачи выявили новые симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом, рассказали РИА Новости.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал регионы, где активизировались клещи
Москва, 11 марта 2020, 08:45 — REGNUM Роспотребнадзор из-за тёплой погоды фиксирует повышенную активность клещей и рост заболевания клещевым энцефалитом во многих регионах России, сообщается на сайте ведомства.
Общество
В посольстве сообщили россиянам о новых правилах перемещения по Италии
Посольство России в Италии сообщило россиянам о новых правилах перемещения по стране с учетом мер, принятых итальянскими властями из-за эпидемии коронавируса.
Общество
Больше половины россиян боятся угона своего автомобиля
Больше половины россиян (58%) задумываются об угрозе угона своего автомобиля, такие данные показывают результаты исследования, проведенного компанией «Delta Системы безопасности».
Шоу-бизнес
Зрители НТВ заявили, что секрет Бабкиной об изменах не стоит миллиона
Певица Надежда Бабкина стала новой героиней программы «Секрет на миллион», где она рассказала об изменах своего мужа и желании свести счеты с жизнью, однако зрители заявили, что ее секрет может потянуть только на рубль.
Экономика
Цены на авиабилеты за границу могут вырасти на 10%
Средняя стоимость авиабилетов может подорожать на 10%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт бронирования билетов Biletix.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Хоккей
Панарин вышел на четвёртое место в гонке бомбардиров НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов текущего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Отказу от досрочных выборов в Госдуму нашли объяснение
Предложение депутата от «Единой России» Александра Карелина провести досрочные выборы в Государственную Думу приняли бы, если бы его поддержали все фракции.