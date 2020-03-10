Экономика

Православие и МирПравославие и МирТорги на московской бирже открылись падением курса рубля

Торги на Московской бирже начались с обвала курса рубля и акций, пишут «Ведомости». На старте торгов стоимость доллара выросла до 72,2 рубля, евро поднялся до 81,9 рубля. Ключевые фондовые индексы РФ также обвалились.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Нефть до дна: рынок ждет дополнительной поддержки от властей к 1 апреля

Известиявчера в 17:01

Рынок российских акций в начале торгов упал на 8-12%

РИА Новостивчера в 03:39

Акции крупнейших российских компаний обвалились

Lenta.ruвчера в 03:55

Курс рубля, биржи, действия правительства. Что происходит в черный вторник

Фонтанка.Рувчера в 11:59

Обвал акций российских нефтяников превысил 10% после срыва сделки ОПЕК

РБКвчера в 03:14

Рынок акций РФ падает на 8-12% во главе с нефтегазовыми компаниями и банками

ПРАЙМвчера в 03:36

Бумаги российских компаний в Лондоне рухнули на открытии торгов

Snob.ru09 марта в 07:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 03:07, Ашберн
Политика

Эксперт рассказал, какой козырь скрывал Путин

Настоящим «козырем» стало обнуление президентских сроков после принятия новой Конституции, рассказал корреспонденту «Росбалта» доцент кафедры политической психологии факультета психологии СПбГУ Александр Конфисахор.
Росбалт вчера в 10:46
Шоу-бизнес

Марина Голомаздина стала мамой, но вскоре потеряла сына

Редакция uznayvse.ru хочет добавить, что Марина Голомаздина известна как создательница бренда 12STOREEZ, который она основала вместе с сестрой Ириной.
Uznayvse.ru вчера в 18:26
Энергетика

Мировые цены на нефть растут более чем на 3%

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель.
Известия вчера в 22:53
Энергетика

В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся

Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Российская газета 02:50
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных из-за майских праздников

В мае россиян ожидают длинные выходные и два сокращенных рабочих дня, сообщил «РИА Новости» замруководителя Роструда Иван Шкловец.
РБК вчера в 01:56
Общество

В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными

ФБР арестовало россиянина, который может быть причастен к торговле краденой персональной информацией.
РБК вчера в 18:06
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Политика

Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов

Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Ведомости вчера в 23:04
Политика

Терешкова предложила обнулить президентские сроки

Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
В Городе N вчера в 08:35
Экономика

АКРА предупредило о приближении финансового кризиса

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Вести.Ru 02:16
Здоровье

В школах Липецкой области объявили карантин

В Липецкой области объявили карантин с 11 марта до особо распоряжения в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях, говорится в приказе Управления образования и науки Липецкой области.
Коммерсантъ вчера в 16:49
Происшествия

В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Российская газета вчера в 23:24
Экономика

Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране

Власти Эстонии объявили о начале кризиса в стране.
Вести.Ru 02:46
Армия и оружие

Пользователи сети высмеяли демонстрацию «мощи» украинской армии

Видеоролик канала Defense Express о «мощи» армии Украины насмешил пользователей соцсетей.
Известия 07 марта в 17:35
Экономика

Названы товары, которые первыми подорожают после обвала рубля

Жителей России ждёт повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Национальная служба новостей вчера в 06:05
Армия и оружие

Минобороны России опровергло турецкие данные об уничтожении «Панцирей»

РИА Новости вчера в 14:17
Шоу-бизнес

Подписчики обсуждают фото Ирины Пеговой в мини-платье

На фотографии Ирина запечатлена в коротком расклешенном платье мятного цвета.
Kleo.ru вчера в 03:18
Общество

Главный редактор RT ответила на обвинения Навального

Ведомости вчера в 13:45
Происшествия

Суд вынес приговор экс-администратору приюта «Успех» Ларисе Ягофаровой

АМИТЕЛ 02:00
Здоровье

Новые симптомы коронавируса выявили врачи

Сингапурские врачи выявили новые симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом, рассказали РИА Новости.
МОЁ! Оnline Воронеж 02:04
Здоровье

Роспотребнадзор назвал регионы, где активизировались клещи

Москва, 11 марта 2020, 08:45 — REGNUM Роспотребнадзор из-за тёплой погоды фиксирует повышенную активность клещей и рост заболевания клещевым энцефалитом во многих регионах России, сообщается на сайте ведомства.
REGNUM 01:46
Общество

В посольстве сообщили россиянам о новых правилах перемещения по Италии

Посольство России в Италии сообщило россиянам о новых правилах перемещения по стране с учетом мер, принятых итальянскими властями из-за эпидемии коронавируса.
РБК 02:39
Общество

Больше половины россиян боятся угона своего автомобиля

Больше половины россиян (58%) задумываются об угрозе угона своего автомобиля, такие данные показывают результаты исследования, проведенного компанией «Delta Системы безопасности».
Известия вчера в 22:18
Шоу-бизнес

Зрители НТВ заявили, что секрет Бабкиной об изменах не стоит миллиона

Певица Надежда Бабкина стала новой героиней программы «Секрет на миллион», где она рассказала об изменах своего мужа и желании свести счеты с жизнью, однако зрители заявили, что ее секрет может потянуть только на рубль.
iReactor вчера в 10:10
Экономика

Цены на авиабилеты за границу могут вырасти на 10%

Средняя стоимость авиабилетов может подорожать на 10%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт бронирования билетов Biletix.
Городовой 02:09
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News 01:00
Политика

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 15:08
Хоккей

Панарин вышел на четвёртое место в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов текущего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 02:25
Происшествия

Ми-8 с вахтовиками экстренно сел в Красноярском крае

REGNUM 02:21
Политика

Отказу от досрочных выборов в Госдуму нашли объяснение

Предложение депутата от «Единой России» Александра Карелина провести досрочные выборы в Государственную Думу приняли бы, если бы его поддержали все фракции.
Lenta.ru 02:12
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное