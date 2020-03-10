Финансы

Кубань 24Кубань 24На открытии торгов на Московской бирже обвалился рубль и акции

По сравнению с ценой закрытия в пятницу доллар подорожал на 3,68 рубля. Курс евро был на уровне 81,89 рубля, что выше на 4,39 рубля уровня закрытия. К 10:15 за доллар давали 71,78 рубля.
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