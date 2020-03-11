Виталия Невар / Новый Калининград При открытии торгов на Московской бирже российский рынок акций и курс рубля рухнули.

При открытии МосБиржи рухнули рубль и российский рынок акций

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Общество Власти Москвы запретили массовые мероприятия из-за коронавируса Массовые мероприятия, число участников которых превышает 5000 человек, запрещаются в Москве из-за опасности распространения коронавируса нового типа, соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

Политика Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.

Происшествия Воровская жена Даниелла Корлеоне получила от российских зэков два миллиона евро Даниелла Корлеоне (ранее — Бондаренко), жена 45-летнего вора в законе Реваза Кахмазова (Резо Лоткинский), с 2016 по 2018 год получила от родственников российских осужденных два миллиона евро за перевод в «порядочные» арестанты.

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Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

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Политика Депутат оценил предложение провести досрочные выборы в Госдуму Напомним, 10 марта Александр Карелин объявил, что внесет поправку о досрочных выборах в нижнюю палату российского парламента ко второму чтению проекта закона об изменении конституции.

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