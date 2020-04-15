Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНа пациентов с COVID-19 в Мурманской области наденут трекер-браслеты

На пациентов с коронавирусной инфекцией в Мурманской области наденут трекер-браслеты, правительство выделило на их закупку 1,5 млн рублей.
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Мурманский губернатор объяснил решение о закупке трекер-браслетов

РИА Новости06:59

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URA.Ru05:29

Карантин пациентов с коронавирусом в Мурманской области начнут отслеживать через браслеты

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Коронаположительных в регионе будут лечить на дому с браслетами

Северпост04:29

Трекеры для слежения за самоизолированными гражданами закупят в Мурманской области

Би-порт04:13

Для пациентов с COVID-19 в Мурманской области закупят трекер-браслеты

Интерфакс - Россия03:33
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Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 14:38, Ашберн
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По оценке МИД России примерно 35-36 тысяч россиян остались за рубежом и хотят вернуться в Россию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант».
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В Москве неизвестный открыл стрельбу по прохожим из окна жилого дома.
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В Казахстане власти объявили о начале пика эпидемии коронавируса в стране.
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