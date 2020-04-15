На пациентов с коронавирусной инфекцией в Мурманской области наденут трекер-браслеты, правительство выделило на их закупку 1,5 млн рублей.

На пациентов с COVID-19 в Мурманской области наденут трекер-браслеты

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