Коронавирус
Газета.RuНа пациентов с COVID-19 в Мурманской области наденут трекер-браслеты
На пациентов с коронавирусной инфекцией в Мурманской области наденут трекер-браслеты, правительство выделило на их закупку 1,5 млн рублей.
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Общество
Генпрокуратура потребовала блокировки возмутившей Кадырова статьи «Новой газеты»
Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора блокировки статьи специального корреспондента «Новой газеты» Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в Чечне.
Lenta.ru 14:17
Общество
Путин предложил направить регионам дополнительно 200 млрд рублей
Сегодня, 15 апреля, господин Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса и населения в условиях пандемии вируса COVID-19.
Коммерсантъ 09:50
Хоккей
Бывший главный тренер сборной Канады возглавил «Автомобилист»
После нескольких лет работы ассистентом Питерс возглавил команду Летбриджского университета, а затем вернулся в "Чифс", где также работал главным тренером и привел клуб к двум титулам.
Газета.Ru 12:34
Общество
Песков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан
Жители и гости Москвы «не проявили дисциплинированности» во время режима самоизоляции и это вынудило городские власти ввести систему цифровых пропусков, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:20
Наука
В Канаде подтвердили эффективность блокирующего коронавирус лекарства
Оттава, 15 апреля 2020, 04:39 — REGNUM Вирусологи из Канады подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе с коронавирусом, говорится в публикации журнала Journal of Biological Chemistry.
REGNUM вчера в 21:39
Хоккей
«Салават» и «Йокерит» встретятся в финале виртуального Кубка Гагарина
Первый матч противостояния пройдёт в среду. 15 апреля стартует финал виртуального Кубка Гагарина.
Inc-news.ru 03:20
Общество
Коронавирус зафиксирован в 20 районах Нижегородской области
Коронавирусная инфекция официально подтверждена у жителей 20 районов и городских округов Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 05:35
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Транспорт
Образовавшиеся на въездах в Москву пробки показали на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлены пробки, образовавшиеся на въездах в Москву после введения цифровых пропусков.
Мослента 04:07
Энергетика
Саудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка
В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Lenta.ru 10:28
Общество
Лавров назвал число оставшихся за границей россиян
По оценке МИД России примерно 35-36 тысяч россиян остались за рубежом и хотят вернуться в Россию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант».
Lenta.ru 12:48
Происшествия
В Москве неизвестный открыл стрельбу по прохожим из окна жилого дома
В Москве неизвестный открыл стрельбу по прохожим из окна жилого дома.
Lenta.ru 14:01
Общество
Почти миллион выданных электронных пропусков аннулируют в Москве
Общее количество выданных пропусков составило более 3,2 млн.
Москва Online вчера в 12:02
Хоккей
Своё участие в следующем сезоне КХЛ подтвердили не все клубы
Алексей Морозов, президент Континентальной хоккейной лиги сообщил, что согласие на участие в сезоне 2020/21 он получил от 23 клубов из 24.
DixiNews 00:13
Общество
Меркель объявила о частичном снятии карантина в Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантинных мер со следующей недели.
РБК 14:27
Футбол
«Агент получил от „Зенита“ 1,3 миллиона евро, а я — ни копейки». Куда пропал один из лучших российских талантов
Деннис Лахтер воспользовался желанием «Зенита» отомстить «Динамо» за присуждение поражение после взрыва петарды (пострадал вратарь Антон Шунин), получил огромные комиссионные и был таков.
Спорт-Экспресс 10:00
Общество
Инфекционная больница имени Боткина временно не принимает пациентов
Коммерсантъ Санкт-Петербург 09:38
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Гаджеты
Apple представила бюджетный iPhone SE
Apple представила свой новый смартфон, получивший название iPhone SE. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Газета.Ru 12:50
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Шоу-бизнес
19-летний сын Кирилла Андреева женился
Кирилл Андреев-младший признался, что уже три месяца счастлив в браке. Сын музыканта расписался и обвенчался с избранницей по имени Аделина.
StarHit.ru 14:12
Политика
В Крыму за подготовку терактов задержали разведчиков Украины
ФСБ пресекла в Крыму планы Главного управления разведки Минобороны Украины организовать и совершить несколько диверсионно-террористических актов.
Российская газета 08:46
Шоу-бизнес
Александр Гудков рассказал, как сделал предложение возлюбленной
Комик Александр Гудков признался в интервью журналисту Ксении Собчак, что полгода назад сделал предложение своей тайной возлюбленной.
NewInform 07:52
Происшествия
Полиция решила оштрафовать волонтера за проход через детскую площадку
Полиция Санкт-Петербурга возбудила дело об административном правонарушении в отношении волонтера штаба помощи людям в ситуации распространения коронавируса Дианы Максимихиной за проход через детскую площадку.
РБК 09:58
Здоровье
Минздрав Казахстана объявил о начале пика эпидемии коронавируса
В Казахстане власти объявили о начале пика эпидемии коронавируса в стране.
РЕН ТВ 12:13
Армия и оружие
Министры обороны НАТО обсудили действия в условиях пандемии
Министры обороны НАТО на видеоконференции рассмотрели ответ альянса на пандемию коронавируса COVID-19 и согласовали свои последующие шаги.
RT на русском 14:24
Политика
Трамп заявил, что США прекращают финансирование ВОЗ
Трамп отметил, что Америка планирует добиваться реформирования Всемирной организации здравоохранения.
RuNews24.ru вчера в 20:06
Армия и оружие
США показали возможности F-35 перед военными РФ в Сирии
Международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, в своем официальном Twitter-аккаунте опубликовали снимки испытаний истребителя пятого поколения F-35A Lightning II в Сирии.
Военное дело вчера в 06:55
Общество
Назван самый инфицированный коронавирусом округ в Подмосковье
В 55 округах Московской области выявлены случаи заражения кронавирусной инфекцией, самое большое количество больных в Люберцах – 106 человек, сообщает Evo-RUS.com.
Evo-rus.com 13 апреля в 01:55