Коронавирус
Газета.RuНа пациентов с COVID-19 в Мурманской области наденут трекер-браслеты
На пациентов с коронавирусной инфекцией в Мурманской области наденут трекер-браслеты, правительство выделило на их закупку 1,5 млн рублей.
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Правительство Мурманской области выделит почти 1,5 млн руб. на закупку трекер-браслетов для контроля за соблюдением режима самоизоляции пациентами с COVID-19, следует из постановления (№211-ПП) региональных властей.Коммерсантъ05:46
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