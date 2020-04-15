Коронавирус

REGNUMREGNUMБраслеты для слежки за заражёнными закупает Мурманская область

Мурманск, 15 апреля 2020, 14:24 — REGNUM Две тысячи трекер-браслетов закупит Мурманская область для отслеживания передвижений зараженных коронавирусом. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис.
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В Мурманской области для контроля карантина закупят электронные браслеты

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Мурманский губернатор объяснил решение о закупке трекер-браслетов

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Мурманская область закупит трекер-браслеты для отслеживания больных CoViD-19

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Для пациентов с COVID-19 в Мурманской области закупят трекер-браслеты

Интерфакс - Россия03:33
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
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Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
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Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
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В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 10:57
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Ученые: вспышка коронавируса в Петербурге продержится до июня

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Петербургский дневник 11:11
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ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму

«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
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Общество

Южноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции

Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.
Российская газета 02:37
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Происшествия

На Украине возле больницы произошёл взрыв

REGNUM 11:09
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Более 180 тыс. россиян подали заявления о признании их безработными

За неделю с 9 апреля более 180 тыс. россиян подали электронные заявления о признании их безработными.
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Общество

В России остался только один регион без коронавируса

Последним регионом без коронавируса является Республика Алтай. Ранее сообщалось о двух регионах без официально подтвержденных заражений.
Газета.Ru 04:01
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Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

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Apple представила дешевый iPhone SE

Apple представила iPhone SE — первый смартфон компании в 2020 году. Аппарат стал преемником одноименного девайса, выпущенного в 2016 году.
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Экономика

Ритейлеры потеряли 1,4 млрд рублей на утилизации портящихся продуктов

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Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез

Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
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Саудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка

В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Lenta.ru 10:28
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Общество

В Рособрнадзоре назвали возможные сроки проведения ОГЭ

Региональные власти смогут самостоятельно определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике.
Известия 04:49
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Общество

В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19

Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
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Шоу-бизнес

Дана Борисова пожаловалась на травлю со стороны соседей

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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
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Здоровье

Пять больных коронавирусом в Татарстане находятся в тяжелом состоянии

Челнинские известия 06:26
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ВОЗ: в России продолжится рост числа зараженных коронавирусом

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в России все еще продолжается рост зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 08:35
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Собянин предупредил, что контроль за пропусками усилится

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за цифровыми пропусками, разрешающими передвижение по городу, будет усиливаться с каждым днем, пишет "Интерфакс".
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Леонид Рошаль поддержал участников команды «Молодежка ОНФ» в оказании помощи больницам

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль поддержал участников акции #МыВместе.
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Ветеранские организации попросили Путина перенести парад Победы

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Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
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Лукашенко заявил о риске разрушения экономики ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что риск разрушения экономики стран ЕАЭС очень высок из-за коронавируса.
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке излечился от коронавируса

Главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что вылечился от коронавируса и начал полноценно работать.
РИАМО 02:14
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Мединский передаст СК списки виновных в сносе памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский сообщил, что он передаст Следственному комитету список виноватых в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.
Комсомольская правда 13 апреля в 16:38
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