Экономика

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейНа пенсии будет направлен дополнительный триллион рублей из бюджета

В проекте основных характеристик бюджета ПФР на 2021-2023 год доходы пенсионного фонда планируются в 9.67 триллиона рублей.
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с чего всё началось

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

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На поддержку ПФР планируется направить 21% всех расходов федерального бюджета

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На поддержку Пенсионного фонда пойдет более 20 процентов бюджета страны

ФедералПрессвчера в 17:46

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

РБКвчера в 17:06
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