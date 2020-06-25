Экономика
Общественная служба новостейНа пенсии будет направлен дополнительный триллион рублей из бюджета
В проекте основных характеристик бюджета ПФР на 2021-2023 год доходы пенсионного фонда планируются в 9.67 триллиона рублей.
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Федеральный бюджет в 2021 году резко увеличит дотации Пенсионному фонду России (ПФР) — почти на 1 трлн руб. по сравнению с законодательно утвержденным показателем текущего года. Доля федерального трансферта в доходах ПФР достигнет 42,6% — максимума с 2017 года.РБКвчера в 17:06
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Дотации ПФР из Федерального бюджета резко увеличатся в 2021 году почти на 1 трлн. рублей
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