Федеральный бюджет в 2021 году резко увеличит дотации Пенсионному фонду России (ПФР) — почти на 1 трлн руб. по сравнению с законодательно утвержденным показателем текущего года. Доля федерального трансферта в доходах ПФР достигнет 42,6% — максимума с 2017 года.

с чего всё началось

В проекте основных характеристик бюджета ПФР на 2021-2023 год доходы пенсионного фонда планируются в 9.67 триллиона рублей.

На пенсии будет направлен дополнительный триллион рублей из бюджета

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