Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruВ 2021 году власти РФ увеличат финансирование ПФР на триллион рублей

Общий доход ПФР в предстоящем году насчитывает около 9,67 триллиона рублей, из которых более четырех триллионов составят трансферы из федерального бюджета, что почти 21% всех расходов. В 2022 и 2023 годах Пенсионный фонд будет получать по 4,3 триллиона рублей господдержки.
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с чего всё началось

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

Федеральный бюджет в 2021 году резко увеличит дотации Пенсионному фонду России (ПФР) — почти на 1 трлн руб. по сравнению с законодательно утвержденным показателем текущего года. Доля федерального трансферта в доходах ПФР достигнет 42,6% — максимума с 2017 года.
РБКвчера в 17:06

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Власти РФ резко увеличат финансирование Пенсионного фонда

URA.Ruвчера в 18:15

На поддержку ПФР планируется направить 21% всех расходов федерального бюджета

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Федеральный бюджет увеличит дотации ПФР почти на 1 трлн руб

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Почему ПФР занимает из бюджета

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На поддержку Пенсионного фонда пойдет более 20 процентов бюджета страны

ФедералПрессвчера в 17:46

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

РБКвчера в 17:06
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Политика

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Inc-news.ru 02:13
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Коммерсантъ 13:20
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Спорт

В США призвали приостановить финансирование WADA при отказе от реформ

Американское Управление национальной политики по контролю над наркотиками выступило с призывом к Конгрессу рассмотреть отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), если организация не примет меры по реформированию.
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Происшествия

В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом

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Интерфакс вчера в 09:06
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Калининград, 25 июня 2020, 14:53 — REGNUM В Калининграде наградили участницу парада Победы, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй.
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В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
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ВОЗ сообщила о новой вспышке коронавируса в Европе

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Политика

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Статья президента Российской Федерации Владимира Путина о Второй мировой войне вызвала множество обсуждений в политической и научном сообществе, а также среди широкой общественности, сообщил посол России в Берлине Сергей Нечаев.
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Финансы

Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка

После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
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Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым

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Создатели «Аватара 2» показали, как проходят съемки под водой

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Российский блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области, сообщает РИА "Новости".
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Политика

Зеленского поразил масштаб наводнения на западе Украины

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Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что ситуация с коронавирусом ухудшается в мире.
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