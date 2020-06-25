Федеральный бюджет в 2021 году резко увеличит дотации Пенсионному фонду России (ПФР) — почти на 1 трлн руб. по сравнению с законодательно утвержденным показателем текущего года. Доля федерального трансферта в доходах ПФР достигнет 42,6% — максимума с 2017 года.

с чего всё началось

Общий доход ПФР в предстоящем году насчитывает около 9,67 триллиона рублей, из которых более четырех триллионов составят трансферы из федерального бюджета, что почти 21% всех расходов. В 2022 и 2023 годах Пенсионный фонд будет получать по 4,3 триллиона рублей господдержки.

В 2021 году власти РФ увеличат финансирование ПФР на триллион рублей

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