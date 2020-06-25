Экономика

Lenta.ruLenta.ruНа пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета

В 2022 и 2023 годах трансферты бюджету Пенсионного фонда составят по 4,3 триллиона рублей. Как отмечает издание, таким образом, в 2021 году на Пенсионный фонд придется почти 21 процент всех федеральных расходов бюджета.
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с чего всё началось

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

Федеральный бюджет в 2021 году резко увеличит дотации Пенсионному фонду России (ПФР) — почти на 1 трлн руб. по сравнению с законодательно утвержденным показателем текущего года. Доля федерального трансферта в доходах ПФР достигнет 42,6% — максимума с 2017 года.
РБКвчера в 17:06

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На поддержку ПФР уйдет более 20% расходов федерального бюджета

Российская газета02:37

На поддержку ПФР планируется направить 21% всех расходов федерального бюджета

Коммерсантъвчера в 22:27

Федеральный бюджет увеличит дотации ПФР почти на 1 трлн руб

Профильвчера в 18:17

Дотации ПФР из Федерального бюджета резко увеличатся в 2021 году почти на 1 трлн. рублей

Эхо Москвывчера в 20:05

Власти РФ резко увеличат финансирование Пенсионного фонда

URA.Ruвчера в 18:15

На поддержку Пенсионного фонда пойдет более 20 процентов бюджета страны

ФедералПрессвчера в 17:46

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

РБКвчера в 17:06
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Авианосец «Адмирал Кузнецов» вернется в состав флота в 2022 году

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Политика

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РБК 07:51
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

В Калининграде наградили участницу Парада Победы, которая потеряла туфлю, но не сбилась и продолжила идти строевым шагом.
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Шоу-бизнес

Сатирик Натапов рассказал о разладе в семье Петросяна

RuNews24.ru 05:20
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Общество

Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет

Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43
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Политика

Президент Казахстана сменил главу Минздрава

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил министра здравоохранения, назначив вместо Елжана Биртанова – Алексея Цоя.
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Футбол

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Инсайдер Нобель Арустамян заявил, что несколько игроков «Оренбурга» заразились коронавирусом. Команда находится в ожидании повторных тестов.
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Политика

В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии

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Происшествия

Из Польши в Россию экстрадировали обвиняемого в убийстве

По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Польши экстрадировали мужчину, обвиняемого в убийстве.
RT на русском 07:53
Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России недопустимы, заявил в четверг, 25 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с флагом ЛГБТ-движения, вывешенным на здании американского посольства в Москве.
Известия 06:27
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Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
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Режиссер «Убойных каникул» снимет «романтический хоррор» для Netflix

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Выполнение трех требований США станет обязательным для сохранения договора с Россией по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3), действие которого заканчивается в 2021 году.
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Политика

Лукашенко прокомментировал тайный протест белорусских силовиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал появление в Сети анонимных фотографий с антиправительственными лозунгами, сделанных якобы сотрудниками силовых ведомств, назвав их фейками.
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Космос

В космосе обнаружен неизвестный экзотический объект

В космосе обнаружен экзотический объект, которому присвоили имя GW190814.
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Общество

СК объявил журналиста Муждабаева в международный розыск

Переехавшему из России на Украину журналисту Айдеру Муждабаеву предъявлено заочное обвинение в публичных призывах к терроризму, он объявлен в международный розыск, сообщает в четверг СК РФ.
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Политика

Комиссия СФ заявила о «внешней атаке» на голосование по Конституции РФ

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Ренато Усатого объявили в России в розыск

Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого.
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Зеленский назвал возможную дату пика по COVID-19 на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в стране наступит посреди лета, если не остановить ежедневный рост числа заболевших.
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Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

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Политика

Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию

Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
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Общество

Адвокат Ефремова озвучил размер компенсации семье Захарова

Суд может назначить в качестве компенсации семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, от 1 до 1,5 миллиона рублей, предположил адвокат Эльман Пашаев.
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Украина получила от США партию ракет для комплексов Javelin

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