Экономика

Lenta.ruLenta.ruНа пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета

В 2022 и 2023 годах трансферты бюджету Пенсионного фонда составят по 4,3 триллиона рублей. Как отмечает издание, таким образом, в 2021 году на Пенсионный фонд придется почти 21 процент всех федеральных расходов бюджета.
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с чего всё началось

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

Федеральный бюджет в 2021 году резко увеличит дотации Пенсионному фонду России (ПФР) — почти на 1 трлн руб. по сравнению с законодательно утвержденным показателем текущего года. Доля федерального трансферта в доходах ПФР достигнет 42,6% — максимума с 2017 года.
РБКвчера в 17:06

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На поддержку ПФР уйдет более 20% расходов федерального бюджета

Российская газета02:37

На поддержку ПФР планируется направить 21% всех расходов федерального бюджета

Коммерсантъвчера в 22:27

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

РБКвчера в 17:06

Федеральный бюджет увеличит дотации ПФР почти на 1 трлн руб

Профильвчера в 18:17

Власти РФ резко увеличат финансирование Пенсионного фонда

URA.Ruвчера в 18:15

На поддержку Пенсионного фонда пойдет более 20 процентов бюджета страны

ФедералПрессвчера в 17:46

Дотации ПФР из Федерального бюджета резко увеличатся в 2021 году почти на 1 трлн. рублей

Эхо Москвывчера в 20:05
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Профиль 09:39
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Lenta.ru 09:34
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Политика

Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу

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Общество

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Политика

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Примакова на должность руководителя Россотрудничества, передает ТАСС.
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Общество

В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе

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Происшествия

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Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него.
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Отличие видимой и обратной стороны Луны объяснили планетологи

Ученые определили, что на видимой стороне спутника Земли извергалось в 4-13 раз больше магмы, чем на обратной стороне, что и объясняет разницу толщины коры между видимой и обратной сторонами Луны.
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Открытие детских лагерей в Иркутской области перенесли на 10 июля

Начало летней оздоровительной кампании в Иркутской области переносится на 10 июля из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.
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Армия и оружие

Разработчик сообщил о преодолении стадии «детских болезней» у «Арматы»

Стадия "детских болезней" у техники на платформе "Армата" прошла, заявил Михаил Бегман - руководитель бригады "Уралвагонзавода", которая готовила технику к параду Победы.
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Строящийся пляж в черте Саратова решили расширить

Полосу строящегося пляжа в черте Набережной Космонавтов в Саратове решили расширить.
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Mercedes и NVIDIA вместе создадут автономный автомобиль

Компании Mercedes-Benz и NVIDIA объявили о сотрудничестве для создания автономных автомобилей премиум-класса.
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Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем

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В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария

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