Экономика

Lenta.ruLenta.ruНа пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета

В 2022 и 2023 годах трансферты бюджету Пенсионного фонда составят по 4,3 триллиона рублей. Как отмечает издание, таким образом, в 2021 году на Пенсионный фонд придется почти 21 процент всех федеральных расходов бюджета.
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с чего всё началось

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

Федеральный бюджет в 2021 году резко увеличит дотации Пенсионному фонду России (ПФР) — почти на 1 трлн руб. по сравнению с законодательно утвержденным показателем текущего года. Доля федерального трансферта в доходах ПФР достигнет 42,6% — максимума с 2017 года.
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РБКвчера в 17:06
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"Иностранным специалистам разрешается однократный въезд в Россию на основании особого списка", - говорится в сообщении.
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В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария

Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
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Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

Подмосковный Минздрав опубликовал обновленную статистику распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
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В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
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Telegram обязали вернуть покупателям Gram $1,22 млрд

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Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
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В июле может произойти полная остановка производства и увольнение всех работников Саратовского завода резервуарных металлоконструкций.
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Полиция начала проверку информации о двойном голосовании по поправкам

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