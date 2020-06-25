Экономика
Российская газетаНа поддержку ПФР уйдет более 20% расходов федерального бюджета
Федеральный бюджет обеспечит более 40% доходов Пенсионного фонда России в ближайшие три года. Это следует из проекта основных характеристик бюджета ПФР на 2021-2023 годы (есть в распоряжении "Российской газеты").
Читать в источнике
Оценить44
с чего всё началось
В 2022 и 2023 годах федеральный трансферт бюджету ПФР, как следует из проекта, составит 4,3 трлн руб. ежегодно, а его доля в общих доходах ПФР будет превышать 40%. До этого с 2017 года зависимость ПФР от дотаций федерального бюджета последовательно снижалась с 45 до 36%.РБКвчера в 17:06
Подробнее о событии
Показать все источники
На поддержку ПФР планируется направить 21% всех расходов федерального бюджета
Коммерсантъвчера в 22:27
Дотации ПФР из Федерального бюджета резко увеличатся в 2021 году почти на 1 трлн. рублей
Эхо Москвывчера в 20:05
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
Происшествия
Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии
Газета.Ru 02:46
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Политика
США готовят новые пошлины на европейские товары объемом $3,1 млрд
Администрация президента США Дональда Трампа может обложить новыми пошлинами очередную порцию товаров европейского экспорта общим объемом порядка $3,1 млрд евро в год в качестве следующего шага в споре с Евросоюзом относительно субсидирования авиастроительных компаний.
Интерфакс вчера в 16:59
Здоровье
Минздрав подтвердил смерть саратовского медика с коронавирусом
Сегодня, 25 июня, в минздраве Саратовской области состоялся очередной брифинг по коронавирусу.
Saratovnews 05:53
Игры
Разработчики раскрыли отдельные подробности игры Mafia: Definitive Edition
Актуальные Новости вчера в 21:05
Политика
Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши, сообщает БелТА.
Коммерсантъ 06:04
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru вчера в 08:57
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
Lenta.ru вчера в 13:44
Общество
«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж
Представитель «Аэрофлота» пояснил, что сейчас развивается грузовая сеть на пассажирских судах, например, для перевозки медицинского оборудования.
Коммерсантъ 06:00
Культура
Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после съемок в Курске
Неизменный ведущий популярной гастрономической программы «Поедем, поедим!» обаятельный англичанин Джон Уоррен больше не имеет отношения к данному шоу, он неожиданно покинул проект, отработав в нем на канале НТВ целых восемь лет.
News-24.ru 05:29
Политика
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 23 июня в 10:40
Футбол
Гол Малиновского помог «Аталанте» обыграть «Лацио»
В 27-м туре Серии А «Аталанта» на своём поле обыграла «Лацио» со счётом 3:2.
Metaratings вчера в 17:41
Политика
У вернувшегося из Москвы президента Киргизии коронавируса не выявили
Анализ на коронавирус президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, сделанный после возвращения из Москвы, показал отрицательный результат.
РБК 04:42
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%
Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
Энергетика
В Ростовской области с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ: подробности
Ростов-на-Дону, 25 июня 2020, 12:13 — REGNUM В Ростовской области с 1 июня вырастет стоимость услуг ЖКХ.
REGNUM 05:13
Политика
Косово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне
Премьер-министр Косово Авдулла Хоти отказался от участия в переговорах с руководством Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне.
РБК 05:22
Армия и оружие
«Детские болезни» у «Арматы» остались в прошлом
Фото: ТАСС, Михаил Терещенко Руководитель бригады "Уралвагонзавода" Михаил Багман сообщил, что исправлены все недочеты в технике на платформе "Армата".
Версия.Инфо 06:15
Политика
Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала подо Ржевом
Президент Владимир Путин пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом 30 июня, сообщило государственное ТВ республики.
Взгляд.ру вчера в 14:52
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
Гаджеты
Intel показала линейку своих дискретных GPU Xe
Главный архитектор и старший вице-президент подразделения дискретной графики Intel, Раджа Кодури, продемонстрировал семейство графических процессоров Intel Xe Graphics и систему охлаждения для GPU.
MobiDevices 06:03
Общество
Минкультуры РФ: кинотеатры могут открыться к 15 июля
Кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
Экономика сегодня 04:41
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 23 июня в 16:37
Технологии
Компания Sony заплатит 3,5 млн рублей за взлом PS4
Если пользователь обнаружит в онлайн-сервисе баг, то ему выдадут сумму до 3000 долларов. С полным прайсом можно ознакомиться на сайте Sony.
Evo-rus.com 05:19
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Политика
В Турции представили план с признанием Крыма российским
Анкара, 24 июня 2020, 19:47 — REGNUM Турецкая партия Vatan представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, который включает в себя пункт о признании Крыма российским.
REGNUM вчера в 12:47
Наука
Ученые: пингвины только выиграют от потепления в Антарктике
Пингвины Адели, живущие в Антарктике, чувствуют себя тем лучше, чем тоньше слой льда, сообщает Phys.org.
Новые Известия 06:11
Автоспорт
Сотрудники Brembo не приедут в Австрию
Обычно на Гран При приезжал один инженер Brembo, при необходимости консультировавший всех, но на закрытых Гран При контакты между командами сокращены до минимума, а этот сотрудник потенциально мог стать переносчиком вируса.
F1news.ru 02:42