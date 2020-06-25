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Lenta.ruLenta.ru

На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета

В 2022 и 2023 годах трансферты бюджету Пенсионного фонда составят по 4,3 триллиона рублей. Как отмечает издание, таким образом, в 2021 году на Пенсионный фонд придется почти 21 процент всех федеральных расходов бюджета.В источнике
С чего всё началось

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК17:06
Подробнее о событии

На поддержку ПФР уйдет более 20% расходов федерального бюджета

Российская газета02:37

На поддержку ПФР планируется направить 21% всех расходов федерального бюджета

Коммерсантъ22:27

На поддержку Пенсионного фонда пойдет более 20 процентов бюджета страны

ФедералПресс17:46

Федеральный бюджет увеличит дотации ПФР почти на 1 трлн руб

Профиль18:17

Власти РФ резко увеличат финансирование Пенсионного фонда

URA.Ru18:15

Дотации ПФР из Федерального бюджета резко увеличатся в 2021 году почти на 1 трлн. рублей

Эхо Москвы20:05

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

РБК17:06
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ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Уголовное дело против солдата-срочника, который разбил стекло микроавтобуса Федеральной службы охраны (ФСО) перед парадом Победы, возбуждать не стали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело
Коммерсантъ04:53
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Байден официально согласится на выдвижение от Демпартии в августе

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден официально даст согласие на выдвижение своей кандидатуры во время съезда в городе Милуоки, штат Висконсин, намеченного на август, сообщает в четверг телеканал NBC News.
РИА Новости23:08
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Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы

Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы Рекомендации Роспотребнадзора по массовому тестированию сотрудников, предоставлению дополнительных справок и закупке средств дезинфекции затруднили работу гостиниц и санаториев.
Коммерсантъ18:14
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Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО

Операторы техосмотра обратились к президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой еще раз пересмотреть принципы реформы ТО, которые были приняты в прошлом году.
Деловое.ТВ04:28
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