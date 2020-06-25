На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета
Смотрите также
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
Адмирал США предупредил об опасности российских подлодок в Средиземном море
Задержан солдат, напавший на машину ФСО
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
В РПЦ рассказали об отношении к дискриминации трансгендеров
Минздрав продлил старые правила медосмотра для водителей до 2021 года
На территории Вологодской области зафиксировали смерч
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
Нефтяники в Ливии заявили о российских наемниках на месторождении
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
Суд США обязал Telegram вернуть инвесторам $1,22 млрд
Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В 13 областях Украины могут усилить карантин
В Татарстане обжаловали оправдательный приговор насильнику дочери
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж с вылетами в июле
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
«Новая газета» пожаловалась на запрет вывезти на экспертизу пробы воды из Норильска
В РПЦ рассказали об отношении к дискриминации трансгендеров
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
В 2022 и 2023 годах трансферты бюджету Пенсионного фонда составят по 4,3 триллиона рублей. Как отмечает издание, таким образом, в 2021 году на Пенсионный фонд придется почти 21 процент всех федеральных расходов бюджета.В источнике
С чего всё началось
На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
В 2022 и 2023 годах федеральный трансферт бюджету ПФР, как следует из проекта, составит 4,3 трлн руб. ежегодно, а его доля в общих доходах ПФР будет превышать 40%. До этого с 2017 года зависимость ПФР от дотаций федерального бюджета последовательно снижалась с 45 до 36%.
РБК24 июня в 17:06
Подробнее о событии
Дотации ПФР из Федерального бюджета резко увеличатся в 2021 году почти на 1 трлн. рублей
Эхо Москвы24 июня в 20:05
На поддержку ПФР планируется направить 21% всех расходов федерального бюджета
Коммерсантъ24 июня в 22:27