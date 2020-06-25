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Lenta.ruLenta.ru

На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета

В 2022 и 2023 годах трансферты бюджету Пенсионного фонда составят по 4,3 триллиона рублей. Как отмечает издание, таким образом, в 2021 году на Пенсионный фонд придется почти 21 процент всех федеральных расходов бюджета.В источнике
С чего всё началось

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

В 2022 и 2023 годах федеральный трансферт бюджету ПФР, как следует из проекта, составит 4,3 трлн руб. ежегодно, а его доля в общих доходах ПФР будет превышать 40%. До этого с 2017 года зависимость ПФР от дотаций федерального бюджета последовательно снижалась с 45 до 36%.
РБК24 июня в 17:06
Подробнее о событии

ПФР получит триллионы рублей для выплаты пенсий россиянам

Народные новости05:40

Почему ПФР занимает из бюджета

News.ru25 июня в 11:20

Дотации ПФР из Федерального бюджета резко увеличатся в 2021 году почти на 1 трлн. рублей

Эхо Москвы24 июня в 20:05

На поддержку ПФР планируется направить 21% всех расходов федерального бюджета

Коммерсантъ24 июня в 22:27

Власти РФ резко увеличат финансирование Пенсионного фонда

URA.Ru24 июня в 18:15

На поддержку Пенсионного фонда пойдет более 20 процентов бюджета страны

ФедералПресс24 июня в 17:46

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

РБК24 июня в 17:06
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Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости17:56
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Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

26 июня адвокат актера Эльман Пашаев сообщил телеканалу "360", что потерпевшая сторона требует "космические суммы" в качестве компенсации — 100 – 150 млн руб. Ранее Пашаев говорил, что сумма компенсации от Ефремова для семьи Сергея Захарова может составить около 1 – 1,5 млн руб. ДТП с участием Ефремова произошло на Садовом кольце вечером 8 июня.
РБКвчера в 14:38
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Совфед: с 1 июля индексацию пенсий вернут опекунам и попечителям

С 1 июля пенсии граждан, которые являются опекунами и попечителями, будут проиндексированы, сообщила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Политика Сегодня11:48
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