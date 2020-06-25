Экономика

Lenta.ruLenta.ruНа пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета

В 2022 и 2023 годах трансферты бюджету Пенсионного фонда составят по 4,3 триллиона рублей. Как отмечает издание, таким образом, в 2021 году на Пенсионный фонд придется почти 21 процент всех федеральных расходов бюджета.
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с чего всё началось

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

В 2022 и 2023 годах федеральный трансферт бюджету ПФР, как следует из проекта, составит 4,3 трлн руб. ежегодно, а его доля в общих доходах ПФР будет превышать 40%. До этого с 2017 года зависимость ПФР от дотаций федерального бюджета последовательно снижалась с 45 до 36%.
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РБК24 июня в 17:06
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:48, Ашберн
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Происшествия

Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре

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Армия и оружие

Испытание ракеты для «уничтожения» Крымского моста попало на видео

Видеозапись испытания украинской ракеты комплекса "Нептун" опубликовал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов на своей странице в Facebook.
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Экономика

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Глава ОНК Наталья Чернышева выразила мнение, что в министерстве прислушались к просьбам по поводу поддержки в отношении ресурсосберегающих фирм, но следует помнить, что подобные действия могут спровоцировать приход к противоположным итогам.
Live24 04:42
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Авто

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Уволенная в Уфе из-за вспышки коронавируса главврач получила грамоту

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В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
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В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой

В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:56
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Общество

С 1 июля проиндексируют пенсии некоторым категориям пенсионеров

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Кстати, на участке площадью 15 соток компактно расположились дом, зона отдыха, парник и грядки – звезда в этом году всерьез увлеклась садоводством.
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Смерч в Вологодской области сняли на видео

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