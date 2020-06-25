В 2022 и 2023 годах федеральный трансферт бюджету ПФР, как следует из проекта, составит 4,3 трлн руб. ежегодно, а его доля в общих доходах ПФР будет превышать 40%. До этого с 2017 года зависимость ПФР от дотаций федерального бюджета последовательно снижалась с 45 до 36%.

с чего всё началось

В 2022 и 2023 годах трансферты бюджету Пенсионного фонда составят по 4,3 триллиона рублей. Как отмечает издание, таким образом, в 2021 году на Пенсионный фонд придется почти 21 процент всех федеральных расходов бюджета.

На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета

Политика Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане. 96

Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей. 2,2K

Общество Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно. 1,7K

Авто Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года. 36

Общество Онколог связал развитие опухолей с употреблением красного мяса Чрезмерное употребление красного мяса может стать причиной развития онкологических заболеваний у человека.

Общество Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет. 1,8K

Политика Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны. 4

Армия и оружие ВМС США назвали ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением Командующий Военно-морскими силами Соединенных Штатов в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что установка ракет «Калибр» на ледоколы не является оборонительным шагом, а носит наступательный характер. 56

Происшествия Мосгоризбирком: аспиранта МГУ никто голосовать не принуждал Фейк о принуждении голосовать по поправкам к Конституции обвиняемого в хулиганстве аспиранта МГУ Азата Мифтахова опровергла уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, 26 июня сообщает РИА Новости. 8

Общество В Челябинской области продлили режим повышенной готовности Губернатор Челябинской области продлил до 12 июля режим повышенной готовности, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона. 118