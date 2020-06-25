Экономика
Lenta.ruНа пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета
В 2022 и 2023 годах трансферты бюджету Пенсионного фонда составят по 4,3 триллиона рублей. Как отмечает издание, таким образом, в 2021 году на Пенсионный фонд придется почти 21 процент всех федеральных расходов бюджета.
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с чего всё началось
В 2022 и 2023 годах федеральный трансферт бюджету ПФР, как следует из проекта, составит 4,3 трлн руб. ежегодно, а его доля в общих доходах ПФР будет превышать 40%. До этого с 2017 года зависимость ПФР от дотаций федерального бюджета последовательно снижалась с 45 до 36%.РБК24 июня в 17:06
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Дотации ПФР из Федерального бюджета резко увеличатся в 2021 году почти на 1 трлн. рублей
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На поддержку ПФР планируется направить 21% всех расходов федерального бюджета
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