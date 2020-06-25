На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета
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В 2022 и 2023 годах трансферты бюджету Пенсионного фонда составят по 4,3 триллиона рублей. Как отмечает издание, таким образом, в 2021 году на Пенсионный фонд придется почти 21 процент всех федеральных расходов бюджета.В источнике
С чего всё началось
На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
В 2022 и 2023 годах федеральный трансферт бюджету ПФР, как следует из проекта, составит 4,3 трлн руб. ежегодно, а его доля в общих доходах ПФР будет превышать 40%. До этого с 2017 года зависимость ПФР от дотаций федерального бюджета последовательно снижалась с 45 до 36%.
РБК24 июня в 17:06
Подробнее о событии
На поддержку ПФР планируется направить 21% всех расходов федерального бюджета
Коммерсантъ24 июня в 22:27
Дотации ПФР из Федерального бюджета резко увеличатся в 2021 году почти на 1 трлн. рублей
Эхо Москвы24 июня в 20:05