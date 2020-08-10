На пенсии петербуржцы хотят получать 70 тысяч рублей в месяц
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Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей
Москвичи стали лидерами по желаемому уровню дохода на пенсии. Они хотят получать не менее 92 тысяч рублей ежемесячно. На втором месте оказались жители Владивостока, которым необходимо 78 тысяч рублей в месяц.В источнике
С чего всё началось
Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей
Москвичи хотели бы получать пенсию в размере 92 тыс. рублей в месяц, и это самые высокие ожидания по стране, показывает опрос НПФ Сбербанка, с которым ознакомились «Известия». В целом по России размер "пенсии мечты" составляет 59 тыс. Накопить самому на такие выплаты реально, отметили аналитики.
Известия17:01
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