На пенсии петербуржцы хотят получать 70 тысяч рублей в месяц

Москвичи стали лидерами по желаемому уровню дохода на пенсии. Они хотят получать не менее 92 тысяч рублей ежемесячно. На втором месте оказались жители Владивостока, которым необходимо 78 тысяч рублей в месяц.