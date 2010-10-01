Экономика
REGNUMНа пенсию накопить можно: удастся ли – гарантий нет
Как сообщало ИА REGNUM, новая система пенсионных накоплений в России — гарантированный пенсионный план (ГПП) — способна обеспечить среднюю прибавку к пенсии на уровне 16,5 тыс. рублей в месяц.
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Футбол
Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Армия и оружие
Танки кругом: Украина ждет наступления России через Донбасс
Россия разместила в Донбассе гаубицы и десятки танков, грубо нарушая Минские договоренности и теперь готовится совершить провокацию.
Происшествия
Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения
Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Авто
Geely обновила минивэн Geely Jiaji на базе Volvo
В начале 2019-го стартовали продажи нового минивэна Geely Jiaji.
Политика
Путин встретится с главой ЛУКОЙЛа Алекперовым
Российский лидер проведёт встречу с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика
«Норникель» пытается не допустить резкого роста цен на палладий
«Норникель» планирует увеличить продажи палладия в слитках инвестиционного качества вместо порошков, которые используются промышленными потребителями.
Культура
В Москве открывается выставка Сальвадора Дали
Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Гаджеты
Наконец стало известно всё о Poco X2
Осведомленные источники наконец опубликовали полные характеристики нового смартфона компании Poco, который выйдет под названием Poco X2.
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин выселяет бывшую жену с детьми из квартиры
Андрей Аршавин выселяет бывшую жену с детьми из квартиры Андрей Аршавин выгоняет бывшую жену с дочкой на улицу.
Экономика
Трутнев сообщил о росте цен на жилье в Приморье из-за льготной ипотеки
Программа льготной ипотеки на Дальнем Востоке вызвала рост стоимости жилья в регионе.
Происшествия
Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Шоу-бизнес
Елена Степаненко может оставить наследство дочери Петросяна
Хоть в браке Петросяна и Степаненко не было детей, своей родной дочерью юмористка считала дочь Петросяна от первого брака Викторину.
Общество
Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, с завтрашнего дня, 31 января, почти все железнодорожные рейсы между Россией и Китаем отменят.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Происшествия
В Кузбассе возбудили дело после побега преступника из зала суда
В Новокузнецке следователи выясняют обстоятельства побега осужденного из здания Кузнецкого райсуда.
Теннис
Кенин обыграла Барти и вышла в финал Australian Open
Американская теннисистка Софья Кенин одержала победу над австралийкой Эшли Барти в полуфинале первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Авто
FAW осенью привезет в Россию новые кроссовер и седан
Компания FAW осенью 2020 года выведет на российский рынок две новые модели – кроссовера FAW X60 (Т77) и седан С класса.
Политика
США расширили санкции против России
Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек
Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни в июле 2019 года вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Игры
Доходы игрового сегмента Microsoft продолжают снижаться
В Microsoft ожидают, что в третьем квартале текущего финансового года доходы игрового сегмента компании продолжат снижаться.
Общество
Детективов могут привлечь к борьбе с мошенниками с ОСАГО в России
МВД России предложило разработать правовые нормы для привлечения частных детективов к расследованию мошеннических действий на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо ведомства.
Футбол
«Эвертон» отказался продавать Ришарлисона «Барселоне» за 100 млн евро
Ранее "Барселона" пыталась подписать нападающего "Монако" Виссама Бен-Йеддера.
Баскетбол
Овечкин вышел на разминку под 24-м номером в память о Брайанте
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин вышел на площадку в футболке с номером 24.
Политика
ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации
Накануне комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме.
Политика
Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.
Политика
Белый дом попытался остановить публикацию книги Болтона
Белый дом попытался в среду задержать возможные показания в ходе процесса по импичменту, а также публикацию книги бывшего советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.