Экономика

REGNUMREGNUMНа пенсию накопить можно: удастся ли – гарантий нет

Как сообщало ИА REGNUM, новая система пенсионных накоплений в России — гарантированный пенсионный план (ГПП) — способна обеспечить среднюю прибавку к пенсии на уровне 16,5 тыс. рублей в месяц.
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Лучше пенсии в руках, чем прибавки «в небе»

REGNUMвчера в 06:24

Прибавка к пенсии – фантастическая реклама ГПП

ИА Клерк.Ру28 января в 08:21
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Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
Газета.Ru 02:35
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Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
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Армия и оружие

Танки кругом: Украина ждет наступления России через Донбасс

Россия разместила в Донбассе гаубицы и десятки танков, грубо нарушая Минские договоренности и теперь готовится совершить провокацию.
Утро.ru вчера в 10:23
Происшествия

Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения

Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
RT на русском 02:26
Авто

Geely обновила минивэн Geely Jiaji на базе Volvo

В начале 2019-го стартовали продажи нового минивэна Geely Jiaji.
Новые автомобили 28 января в 21:52
Политика

Путин встретится с главой ЛУКОЙЛа Алекперовым

Российский лидер проведёт встречу с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
News.ru 28 января в 06:03
Политика

Помилованная Путиным израильтянка Иссахар освобождена из колонии

Коммерсантъ 01:28
Экономика

«Норникель» пытается не допустить резкого роста цен на палладий

«Норникель» планирует увеличить продажи палладия в слитках инвестиционного качества вместо порошков, которые используются промышленными потребителями.
Ведомости вчера в 13:02
Культура

В Москве открывается выставка Сальвадора Дали

Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Российская газета 28 января в 03:12
Гаджеты

Наконец стало известно всё о Poco X2

Осведомленные источники наконец опубликовали полные характеристики нового смартфона компании Poco, который выйдет под названием Poco X2.
iXBT.com 01:06
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин выселяет бывшую жену с детьми из квартиры

Андрей Аршавин выселяет бывшую жену с детьми из квартиры Андрей Аршавин выгоняет бывшую жену с дочкой на улицу.
Экспресс газета 02:18
Экономика

Трутнев сообщил о росте цен на жилье в Приморье из-за льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки на Дальнем Востоке вызвала рост стоимости жилья в регионе.
РБК 00:44
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 02:28
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru вчера в 09:30
Шоу-бизнес

Елена Степаненко может оставить наследство дочери Петросяна

Хоть в браке Петросяна и Степаненко не было детей, своей родной дочерью юмористка считала дочь Петросяна от первого брака Викторину.
МонаВиста 00:07
Общество

Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, с завтрашнего дня, 31 января, почти все железнодорожные рейсы между Россией и Китаем отменят.
АМИТЕЛ 00:12
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Происшествия

В Кузбассе возбудили дело после побега преступника из зала суда

В Новокузнецке следователи выясняют обстоятельства побега осужденного из здания Кузнецкого райсуда.
Российская газета 01:33
Теннис

Кенин обыграла Барти и вышла в финал Australian Open

Американская теннисистка Софья Кенин одержала победу над австралийкой Эшли Барти в полуфинале первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
RT на русском 00:31
Авто

FAW осенью привезет в Россию новые кроссовер и седан

Компания FAW осенью 2020 года выведет на российский рынок две новые модели – кроссовера FAW X60 (Т77) и седан С класса.
Автостат 28 января в 05:06
Политика

США расширили санкции против России

Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.
Газета.Ru вчера в 14:11
Общество

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек

Газета.Ru вчера в 19:04
Политика

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни в июле 2019 года вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
РИА Новости вчера в 17:56
Игры

Доходы игрового сегмента Microsoft продолжают снижаться

В Microsoft ожидают, что в третьем квартале текущего финансового года доходы игрового сегмента компании продолжат снижаться.
Игромания.ру 02:29
Общество

Детективов могут привлечь к борьбе с мошенниками с ОСАГО в России

МВД России предложило разработать правовые нормы для привлечения частных детективов к расследованию мошеннических действий на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо ведомства.
RT на русском 01:45
Футбол

«Эвертон» отказался продавать Ришарлисона «Барселоне» за 100 млн евро

Ранее "Барселона" пыталась подписать нападающего "Монако" Виссама Бен-Йеддера.
Soccer.ru вчера в 12:43
Баскетбол

Овечкин вышел на разминку под 24-м номером в память о Брайанте

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин вышел на площадку в футболке с номером 24.
Газета.Ru вчера в 20:46
Политика

ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации

Накануне комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме.
Газета.Ru вчера в 16:12
Политика

Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.
Lenta.ru вчера в 06:05
Политика

Белый дом попытался остановить публикацию книги Болтона

Белый дом попытался в среду задержать возможные показания в ходе процесса по импичменту, а также публикацию книги бывшего советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.
Московский Комсомолец вчера в 23:02
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