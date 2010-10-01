Как сообщало ИА REGNUM, новая система пенсионных накоплений в России — гарантированный пенсионный план (ГПП) — способна обеспечить среднюю прибавку к пенсии на уровне 16,5 тыс. рублей в месяц.

На пенсию накопить можно: удастся ли – гарантий нет

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