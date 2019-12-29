В соответствии с ранее подписанным протоколом, новое соглашение о транзите природного газа между Россией и Украиной должно быть заключено до конца года, чтобы прокачка топлива осуществлялась с 1 января 2020 года в нормальном режиме.

Общество В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».

Политика Экс-глава МИД Италии рассказал о визите на дачу Путина Бывший вице-президент Еврокомиссии и экс-министр иностранных дел Италии Франко Фраттини поделился воспоминаниями о том, как президент России Владимир Путин принимал его у себя на даче в Подмосковье.

Хоккей Сборная России уступила американцам в матче молодежного ЧМ Сборная России потерпела поражение от команды США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.

Общество В МЧС предупредили о потенциальной опасности пиротехники Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что при поджоге фитиля нельзя наклоняться над изделием, нельзя поджигать потухший фитиль и курить возле изделия, а также держать работающую пиротехнику в руках.

Политика Премьер Польши заявил о «союзе Гитлера и Сталина» Позднее Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который обещал памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

Общество В России предложили выдавать «новогодние визы» иностранцам В России предложили создать специальную интернациональную визу для иностранцев, чтобы они могли по упрощённой схеме приезжать в страну на новогодние праздники.

Общество Космонавт Падалка назвал причины застоя космической отрасли в России Герой России космонавт Геннадий Падалка рассказал, что стагнация в космической отрасли России началась еще в начале 2000-х годов, в числе причин он назвал технологическое отставание и нехватку квалифицированных специалистов, передает РИА "Новости".

Общество Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.

Общество Россияне назвали самые желанные подарки от Деда Мороза Большинство россиян хотели бы попросить у Деда Мороза в подарок на Новый год здоровья себе и близким, денег и счастья.

Происшествия В МВД Казахстана назвали новую версию авиакатастрофы в Алма-Ате Одной из версий причин авиакатастрофы в пятницу близ Алма-Аты, по мнению следствия, могла быть ошибка навигационных служб, сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.