В соответствии с ранее подписанным протоколом, новое соглашение о транзите природного газа между Россией и Украиной должно быть заключено до конца года, чтобы прокачка топлива осуществлялась с 1 января 2020 года в нормальном режиме.

На переговоры прибыли руководители «Газпрома» и украинских компаний

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Футбол «Рома» сменит владельца в ближайшие часы В ближайшие часы «Рома» объявит о смене владельца. Компания The Friedkin Group достигла договорённости о покупке римского клуба.

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Политика СМИ: Эспер и Помпео убеждали Трампа не замораживать помощь Украине Глава Пентагона Марк Эспер и госсекретарь США Майк Помпео пытались убедить президента страны Дональда Трампа не замораживать военную помощь Украине, поскольку это противоречит американским интересам, пишет газета New York Times в своем новом расследовании по Украине.