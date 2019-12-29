Экономика
Московский КомсомолецНа переговоры прибыли руководители «Газпрома» и украинских компаний
В соответствии с ранее подписанным протоколом, новое соглашение о транзите природного газа между Россией и Украиной должно быть заключено до конца года, чтобы прокачка топлива осуществлялась с 1 января 2020 года в нормальном режиме.
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Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
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Команда Валерия Брагина проиграла США - 1:3. Первый период прошел в равной борьбе.
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ФБР не комментирует переданные России данные о планируемых терактах
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Обновление iOS лишило связи владельцев iPhone
Оказалось, что после этого обновления пользователей iPhone пропала сотовая связь.
Общество
«Ъ» сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг
В публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, предположительно - Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в воскресенье газета "Коммерсантъ".
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Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", представитель сил безопасности Ирака подтвердил ракетный удар по военной базе близ Багдада, на которой дислоцируются американские военнослужащие.
Политика
Американские СМИ объяснили, почему России не нужно воевать за Арктику
«Стремясь стимулировать энергетические компании к увеличению геологоразведочной и добывающей деятельности в Арктике, Кремль в октябре объявил о снижении налогов», – напоминают журналисты американского издания.
Экономика
«Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
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В Эстонии перевернулся пассажирский автобус из Петербурга
29 декабря около 04:45 утра на 30-м километре трассы Таллин-Нарва в Эстонии улетел в кювет и перевернулся пассажирский автобус из Петербурга.
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«Рома» сменит владельца в ближайшие часы
В ближайшие часы «Рома» объявит о смене владельца. Компания The Friedkin Group достигла договорённости о покупке римского клуба.
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Фильм «Холоп» возглавил российский прокат в выходные
Фильм "Холоп" стал лидером российского проката, собрав 315,5 млн рублей за минувшие четыре дня.
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Не хватило запала после Канады. Россия уступила США, игравшим не как американцы
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«Брайтон» хочет приобрести Чалова в январе
По данным The Sun, английский клуб хочет приобрести игрока уже в январе.
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В канадском ресторане отказались принимать принца Гарри и Меган Маркл
Хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать в заведении принца Гарри и Меган Маркл, сообщает ФАН со ссылкой на Vancouver Sun.
Политика
СМИ: Эспер и Помпео убеждали Трампа не замораживать помощь Украине
Глава Пентагона Марк Эспер и госсекретарь США Майк Помпео пытались убедить президента страны Дональда Трампа не замораживать военную помощь Украине, поскольку это противоречит американским интересам, пишет газета New York Times в своем новом расследовании по Украине.
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Явление Малкома и увольнение Тедеско. Чего ждать от российского футбола в 2020-м
Большинство подводят итоги 2019-го в футболе.
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В Минске начался очередной митинг против интеграции с Россией
Очередная акция протеста против интеграции с Россией началась в Минске.
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Матч 21-го тура шотландской премьер-лиги Селтик Рейнджерс завершился со счетом 1:2.
Общество
Опубликованы самые курьезные запросы в посольства Британии за 2019 год
Список из десяти самых необычных вопросов, направленных в адрес диппредставительств Великобритании, 28 декабря опубликовала пресс-служба МИД страны.