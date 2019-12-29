Политика
NewInformВ Вене продолжаются переговоры по газу между Россией и Украиной
Переговоры начались 26 декабря. Представитель компании «Газпром» сообщил, что в настоящее время в Вене продолжаются переговоры между делегациями России и Украины по соглашению о транзите газа в Европу.
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Руководители «Газпрома» и украинских ведомств участвуют в переговорах по газу
Коммерсантъвчера в 11:04
Переговоры «Газпрома» с Украиной в Вене продолжаются четвёртый день
Rambler News Serviceвчера в 04:44
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