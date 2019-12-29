Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецНа переговоры прибыли руководители «Газпрома» и украинских компаний

В соответствии с ранее подписанным протоколом, новое соглашение о транзите природного газа между Россией и Украиной должно быть заключено до конца года, чтобы прокачка топлива осуществлялась с 1 января 2020 года в нормальном режиме.
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