На борту иранского пассажирского самолета, который был перехвачен двумя американскими истребителями в небе над Сирией, не было военных или политиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

На перехваченном истребителями США иранском самолете не было военных

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