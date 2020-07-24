Происшествия
Российская газетаНа перехваченном истребителями США иранском самолете не было военных
На борту иранского пассажирского самолета, который был перехвачен двумя американскими истребителями в небе над Сирией, не было военных или политиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Читать в источнике
Оценить69
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 18:37, Ашберн
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:42
Армия и оружие
Американский «Абрамс» поразил 120-миллиметровым снарядом союзный танк
Экипаж «Абрамса» случайно выпустил противотанковый снаряд и попал по другому танку, который в этот момент был на дистанции более двух с половиной километров.
ГЛАС.RU 11:17
Политика
Помпео заявил о крахе системы отношений США и Китая
Прежняя система взаимодействия Соединенных Штатов и Китая потерпела крах, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в ходе выступления в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Йорба-Линда.
Газета.Ru 17:43
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Билл и Тед» с Киану Ривзом
В Сети появился новый трейлер продолжения комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом и Алексом Уинтером в главных ролях.
Культуромания 12:35
Общество
Суд арестовал оппозиционера Крашенинникова на семь суток
Октябрьский районный суд принял решение поместить под арест на семь суток уральского политолога Федора Крашенникова.
Накануне.Ru 12:04
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 4,892 млн баррелей и на 17 июля 2020 года составили 536,58 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС вчера в 10:47
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
Экономика
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости 18:18
Армия и оружие
Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения
Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru вчера в 13:00
Здоровье
Мурашко озвучил сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Вакцинацию россиян из групп риска от коронавируса могут начать уже в августе, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:05
Общество
Правозащитник сообщил об уходе 40 сторонников Сергия из монастыря
Более 40 человек, включая монахинь, духовенство и мирян, уже покинули Среднеуральский женский монастырь из-за несогласия с действиями лишенного сана схимонаха Сергия (Романова), но большинство насельниц до сих пор остается в обители, сообщил РИА Новости директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев со ссылкой на свои источники в монастыре.
РИА Новости 12:19
Политика
Путин обсудил с Трампом сохранение международной безопасности
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули особую ответственность Москвы и Вашингтона за поддержание мира и международной безопасности.
Газета.Ru 14:38
Политика
Закон об упрощенном получении гражданства России вступил в силу
Федеральный закон об упрощенной процедуре получения российского гражданства вступил в силу.
Газета.Ru 17:30
Политика
МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».
Известия 17:01
Армия и оружие
США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
Россия провела в космическом пространстве испытаний противоспутникового оружия – с таким заявлением выступили руководитель космической программы Великобритании Харви Смит и космическое командование США.
Газета.Ru 17:22
Общество
В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» на 5 лет
В нижнюю палату парламента внесен законопроект, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2026 года.
Коммерсантъ 11:21
Гаджеты
Xiaomi в августе обновит ряд смартфонов до стабильной версии MIUI 12
Китайский производитель смартфонов Xiaomi озвучил список мобильных устройств, которые будут обновлены до стабильной версии MIUI 12.
iReactor 01:14
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM вчера в 04:00
Авто
Toyota показала «живые» фото Yaris Cross
Уже в сентябре состоится официальная презентация нового паркетника Toyota Yaris Cross, а пока японский автопроизводитель опубликовал «живые» снимки новинки.
Picsnews.net 10:19
Общество
Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди
«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
РБК 10:20
Происшествия
В Полтаве мужчина отпустил взятого в заложники полицейского
Несколько часов назад мужчина по имени Роман Скрыпник, который подозревается в угоне автомобиля, при задержании оказал сопротивление, угрожал гранатой и взял в заложники полицейского.
Коммерсантъ 09:32
Здоровье
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
Футбол
Лерой Сане: «Если „Манчестер Сити“ выиграет ЛЧ, я не буду страдать»
Новичок «Баварии» Лерой Сане заявил, что не будет жалеть, если «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов без него.
Sports.ru 16:59
Космос
Ученые раскрыли неисчерпаемый источник воды и нефти
Live24 21 июля в 01:20
Религия
Турция назначила имамов для мечети Айя-София
В Турции назначили трех имамов для собора Айя-Софии, которая ранее получила статус мечети. В пятницу в ней пройдет первое служение.
Телеканал 360° 17:45
Экономика
Командировки возвращаются из отпуска
Пиковым падение оказалось в апреле, когда совершалось 2% от прошлогоднего объема командировок.
Коммерсантъ 18:04
Экономика
В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров
Как отмечает автор инициативы, госфонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашения.
Интерфакс вчера в 03:10
Наука
В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана
На сегодняшний день точно неизвестно, по какой причине происходит утечка метана.
Evo-rus.com 12:28